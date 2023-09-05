am專題｜內容農場標題黨非出路　未來新聞講「人性」

紙價高昂，不少媒體陸續棄紙轉網，部分其後消聲匿跡，或淪為內容農場。中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成接受《am730》專訪時指，網媒走內容農場和標題黨方向雖在短期內有流量，但會惹讀者反感，降低平台價值，加上社交平台近年刻意降低新聞的接觸量，並非傳媒出路。他認為，相比冷冰冰的報道，讀者更喜歡人性化觀點，有個性的媒體更易爭取讀者信任。
記者︰曾偉龍
網媒的內容農場和標題黨傾向嚴重，方可成認為，內容農場是媒體的一種選擇，媒體為爭取新聞在社交平台上傳播，以聳動的標題和引起情緒反應的文章，吸引讀者關注和分享，短期雖可帶來流量，但致使新聞質素下降，對新聞沒有貢獻，讀者的體驗亦不佳，惹來讀者反感，「雖然讀者不是很喜歡，仍會貢獻一個流量」，但平台的價值已被降低。
內容農場將被AI取代
他又指，記者為配合演算法，亦會參考搜索引擎的熱門話題，削弱了記者設定議題的自主權，亦令不同媒體趨向單一。他進一步指，Facebook近數年為了證明不需要依賴新聞媒體，刻意壓低平台上新聞的接觸量，導致依賴社交平台傳播的網媒《BuzzFeed News》倒閉，「媒體生死掌握在社交媒體手中」，加上未來內容農場將被人工智能取代，他直指，內容農場肯定不是傳媒出路。
方可成認為，媒體可考慮放手一試，提高讀者的體驗，吸引讀者成為忠實追隨者，令媒體可透過訂閱和舉辦活動營運。他又認為，媒體獲得讀者信任很重要，並觀察到一些讀者質疑媒體的內容，「但喜歡聽KOL（關鍵意見領袖）胡說八道，雖然知道（他）有偏見，但覺得是活生生的人」，現時亦有不少傳媒發展Podcast，由記者講解新聞，讀者透過聲音與記者建立親密的關係，「聽到聲音、語速，感受到性格，知道是男女，猜到是怎樣的人」。
新聞人性化吸忠實讀者
他相信，未來的新聞可能會變得更有個性、人性化，新聞也許是介乎傳統客觀新聞和KOL之間。他舉例，去年成立的美國網媒Semafor 由資深新聞工作者兼《紐約時報》媒體專欄作家Ben Smith和彭博媒體部門前首席執行長Justin Smith創辦，該網採取塹新的報道方式，在客觀地報道事件後，便交代各界的正反意見，再寫出該網編輯的看法，還設讀者討論區，「傳媒有自己的性格和態度，因為他們是資深的編輯，我希望知道他們是怎樣看，這是一個很有意思的嘗試」。
但他承認，記者在報道中表達個人意見與傳統新聞追求客觀的做法不符，但實際上新聞在選題、採訪時難免有主觀因素，而給予值得信賴的記者表達的空間，不一定是壞事。
本港新聞料趨「區隔化」
他相信，未來香港媒體不只碎片化，更會「區隔化」，即不同人群閱讀完全不同的媒體，「高才通來港的，跟港島的外國人，跟其他本地人，看的可能很不同」，而在人工智能的介入後，媒體亦將可為讀者提供更個人化的資訊，記者的角色或轉型成產品經理，負責管理如何製作內容。
但他認為，人們希望獲取資訊、與別人溝通和了解社會事情的基本需求不會消失，相信現時是在新聞業的低谷，未來不會變得更差，「只是甚麼時候才可以爬出來」。