am專題｜內容農場標題黨非出路　未來新聞講「人性」

內容農場標題黨非出路 未來新聞講「人性」 (李睿哲攝)

紙價高昂，不少媒體陸續棄紙轉網，部分其後消聲匿跡，或淪為內容農場。中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成接受《am730》專訪時指，網媒走內容農場和標題黨方向雖在短期內有流量，但會惹讀者反感，降低平台價值，加上社交平台近年刻意降低新聞的接觸量，並非傳媒出路。他認為，相比冷冰冰的報道，讀者更喜歡人性化觀點，有個性的媒體更易爭取讀者信任。 記者︰曾偉龍 網媒的內容農場和標題黨傾向嚴重，方可成認為，內容農場是媒體的一種選擇，媒體為爭取新聞在社交平台上傳播，以聳動的標題和引起情緒反應的文章，吸引讀者關注和分享，短期雖可帶來流量，但致使新聞質素下降，對新聞沒有貢獻，讀者的體驗亦不佳，惹來讀者反感，「雖然讀者不是很喜歡，仍會貢獻一個流量」，但平台的價值已被降低。

內容農場將被AI取代 他又指，記者為配合演算法，亦會參考搜索引擎的熱門話題，削弱了記者設定議題的自主權，亦令不同媒體趨向單一。他進一步指，Facebook近數年為了證明不需要依賴新聞媒體，刻意壓低平台上新聞的接觸量，導致依賴社交平台傳播的網媒《BuzzFeed News》倒閉，「媒體生死掌握在社交媒體手中」，加上未來內容農場將被人工智能取代，他直指，內容農場肯定不是傳媒出路。 方可成認為，媒體可考慮放手一試，提高讀者的體驗，吸引讀者成為忠實追隨者，令媒體可透過訂閱和舉辦活動營運。他又認為，媒體獲得讀者信任很重要，並觀察到一些讀者質疑媒體的內容，「但喜歡聽KOL（關鍵意見領袖）胡說八道，雖然知道（他）有偏見，但覺得是活生生的人」，現時亦有不少傳媒發展Podcast，由記者講解新聞，讀者透過聲音與記者建立親密的關係，「聽到聲音、語速，感受到性格，知道是男女，猜到是怎樣的人」。

內容農場標題黨非出路 未來新聞講「人性」 (李睿哲攝)