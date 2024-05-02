am專題｜公院產科新症與疫前相若 婦產科醫生料生育獎勵金無明顯幫助

政府至3月中累計派出約2億元新生嬰兒獎勵金，款項去年10月25日起發放。醫管局回覆本報查詢稱，去年11月至今年2月間共有11,112宗產科新症，與疫前2019年至2020年同期相若。有婦產科醫生表示，政策出台後進行懷孕前檢查的人數未有增加，相信獎勵金對港人生育意欲無明顯幫助。學者葉兆輝相信，派2萬元只是心意，倡政府改善房屋、就業，創造有利結婚生育的社會環境。 記者︰曾偉龍 政府推出新生嬰兒獎勵金，為去年10月25日起出生的嬰兒提供2萬元現金獎勵，為期3年。截至今年3月15日，政府已向9,677名申請人發放獎勵，共涉款約2億元。

醫管局3個月接1.1萬宗產科新症 獎勵金計劃實施不足7個月，目前合資格領取獎勵金的父母料非受政策鼓勵下生育。醫管局回覆指，去年11月至今年2月，醫管局醫院共接獲11,112宗產科新症，按年增加約21%；而對比疫前2019年11月至2020年2月錄得的11,238宗新症，數字相若。醫管局提醒，去年初才撤銷的防疫措施對醫管局服務有影響。 婦產科專科醫生陳億仕表示，去年10月後接受懷孕前檢查的人數未見增加，相信政府派2萬元對港人生育意欲幫助不大，反而生育率與社會經濟環境掛鈎；舉例2003年經濟不景，當年只有4.7萬名嬰兒出生，而2006年經濟改善，當年新生嬰兒則近6.6萬人，「(期間)個社會觀念冇乜改變，係(2006年)經濟好啲。」

工作忙、唔夠住致推遲生育 陳億仕又指，養育嬰兒有成本，病人透露因工作忙、未夠錢和沒有足夠居住空間，推遲生育計劃，而遲生令很多家庭只生一胎，令替代率不足。 葉兆輝形容「政府一個心意」 家計會榮譽顧問、香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，新生嬰兒獎勵金出台後4個月的產科新症數字與疫前相若，估計2萬元不會扭轉無意生育的父母的決定，仍屬政府的「一個心意」，而生育率低的主因是遲婚和獨身比例增加等。他表示，政府願意鼓勵生育是好的表現，但應「做嘢做成套，唔應該蜻蜓點水」，建議改善住屋、經濟和就業，創造有利結婚生育的社會環境。他又認為，去年本地結婚數字按年增四成，料對生育有正面作用，但實際幫助需要觀望。