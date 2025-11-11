am專題｜動物條例多年未修 虐待動物幾時方休？

飼養寵物各人原因不同，養小動物的港人亦愈來愈多，新一份施政報告亦提出容許狗隻進入的食肆牌照等政策，便利寵物出行。當社會發展寵物友善城市之際，本港卻不時發生駭人聽聞的虐殺動物案件。此外，涉及疏忽照顧而導致動物死亡的案件，近年亦有上升趨勢。《防止殘酷對待動物條例》(《條例》)訂立多年，政府早年提出修訂，包括引入「謹慎責任」，惟多年來卻只聞樓梯響。有動物團體認為，香港的相關法例多年未有修訂，遠遜鄰近地區或國家，不應再拖延修例工作。

近年本港發生多宗令人髮指的虐待或虐殺動物案件。據漁護署和警方數字，近5年署方接獲的懷疑殘酷對待動物的舉報個案逐年遞增。2021年接獲256宗相關舉報個案，至2024年增至423宗，增至逾1.5倍；而單在2025年首6個月，已錄得494宗舉報個案。惟成功檢控的個案數字卻很低，今年上半年僅3宗個案成功檢控。漁護署稱舉報主要涉動物滋擾，大部分不涉殘酷對待動物。

虐待動物的定義，除了主動虐打或虐殺外，疏忽照顧亦視為虐待。根據愛護動物協會的觀察，近年涉及疏忽照顧的個案有上升趨勢。愛協檢核部主管秦美怡表示，疏忽照顧案件常牽涉大量動物，例如有人出於好心，將流浪動物收養回家，惟當動物數目愈來愈多，最終不幸演化成疏忽照顧的虐待個案。她指出，近年此類案件有增加趨勢，而此類大型的疏忽照顧案件，嚴重程度絕對不遜主動虐殺的行為。

動物高處墮下或被困日日發生

此外，因未有安裝窗網等原因而令動物從高處墮下的個案亦時有發生。根據愛協數字，2023至24年度共有282隻貓從高處墮下；2024至25年度則有273隻。秦美怡指，今年上半年已處理187宗動物從高處墮下或被困外牆的個案，「幾乎是一日一宗」。政府在2019年就《條例》的修訂建議進行公眾諮詢，修訂的建議包括引入「謹慎責任」和提升罰款及監禁年期。惟6年過去，至今未有啟動立法程序。

秦美怡表示，令飼主裝窗網就是冀修例後可以針對的其中一個問題。她指，裝窗網就是其中一個謹慎責任的最好例子，現時並無相關法例針對上述行為，「現在即使救完隻貓，都只可以勸喻主人做返好，至於是否真的會裝，沒有辦法規管。」

漁護署回覆本報查詢時表示，正就《條例》(第169章)的修訂作出研究，籌備修例時須就部分建議再徵詢相關持份者，有持份者對部分修訂建議持不同意見。政府會繼續收集和考慮各方意見，完成後會向立法會提交修訂法例建議。

台灣動保法訂立近30年 歷十多次修訂

秦美怡直言，對政府遲遲未修訂條例感到失望。她舉例指，台灣在1998年訂立《動物保護法》，至2023年已經歷了15次修訂。另外，今年當地部門亦再次提出修正草案，禁止飼養600多種具劇毒或高攻擊性動物。

此外，她亦提到，2001年，澳洲昆士蘭在修訂法例時亦已加入「謹慎責任」，確保飼主須保障動物福利；亦有訂立守則，定義動物福利的最低限度。她認為，香港的法例在1935年訂立，至今一次都未有修訂，不應該再拖延。她指：「現在很多案件是因法例上仍存漏洞，而不能針對案件作檢控，包括每日都有一隻貓跌落街。」