am專題｜動物義工憂新年後掀蛇蜥棄養潮　領養中心瀕爆滿　

每逢生肖輪替，都會掀起飼養相應動物的風氣，例如鼠年養倉鼠，兔年養白兔，蛇年便是養蛇。兩棲及爬蟲類動物領養中心義工Xenia表示，港人近年探求新鮮，飼養珍禽異獸比例增加，而由於蛇花紋優美，色彩鮮豔，飼養蛇的風氣比過去轉盛，惟飼主飼養前未熟悉蛇的習性，且由於寵物蛇售價一般較貓狗等便宜，往往因一時衝動買蛇，導致棄養的寵物蛇增加，以其工作的領養中心為例，一年便會收到逾30條棄養蛇。

部分飼主視蛇為玩物易棄養

另一位中心義工Layton補充，部分人覺得寵物蛇幼體可愛而購買，「覺得細細條，好玩」，卻未曾預想蛇長大成成體後可長達兩米，無法照顧便選擇棄養，而且蛇屬觀賞性寵物，互動性不如貓狗，與人類建立感情較慢，部分飼主或視之為玩物，即使丟棄亦沒有內疚感。Layton 又指，旅遊和移民都是棄養的原因，經常旅行的港人可能無法找到朋友託管寵物蛇而棄養，而部分移民國家可能嚴格規管或禁止屬外來物種的蛇等動物入口，令人棄養，「（部分移民人士或認為）扔咗佢，去到再買番」。

他續指，由於不少蛇均非本地物種，部分飼主將蛇棄養於公園或路邊，造成生態問題，「扔喺公園，以為放生大自然，（蛇）識得自己覓食求偶，但佢哋人工飼養，已經喪失覓食能力，多數唔會適應」，並會入侵原來生態。Layton又指，過去甚至有人將一條血蠎遺棄於巴士站，嚇壞途人，由於血蠎具一定攻擊性，對途人和動物都會構成危險。

義工憂領養中心難應付棄養潮

Xenia說，生肖年份對飼主飼養寵物的決定有一定影響，舉例兔年明顯可見有較多人養白兔，雖然龍蛇兩年相應的動物蜥蜴和蛇並不算是熱門寵物，相信飼養和棄養比例亦會增加，但現時中心空間不多，假如農曆年後出現蜥蜴和蛇的棄養潮，將面對爆滿的風險。

另一位中心義工Esther補充，中心現有70至80隻動物，但中心空間有限，已約七成爆滿，飼養缸亦餘下不足10個，故在沒有領養的情況下，相信額外多收10隻動物便會爆滿，同時中心亦面臨人手資源問題，只能盡量給予動物較佳的照顧和居住環境，但不可能與有飼主照顧相比。