am專題｜即棄電池回收量增六成　環保義工迎難而上開公司擴展商業回收

愈來愈多人重視環保回收，但「綠在區區」回收點現時仍未有回收即棄電池。本身是社工的Royce去年2月起發起「即棄電池回收計劃」，今年至12月初已收到1.6公噸電池，較去年不足1公噸增加約六成。Royce指回收量相比每年有逾2,000公噸電池被丟棄，只屬冰山一角，她計劃明年成立公司擴展商業回收，籌集資金租用工廈單位，冀來年回收量可增加兩倍。 籌集資金租工廈 冀來年回收量增兩倍 充電池和即棄電池同樣供電，其回收安排卻有天壤之別，現時公眾可在「綠在區區」環保站回收充電池，即棄電池則未有官方渠道回收。根據政府香港減廢網站解釋，即棄電池中只有少量鐵、鋅及錳等低價值物料，加上回收再造設施主要位於外國，涉及運輸成本及碳足印，故回收即棄電池的環境及經濟效益遠不及回收充電池。

民間回收量佔棄置電池冰山一角 不過，曾於「綠在區區」環保站當義工的Royce去年2月決定迎難而上，獨自發起「即棄電池回收計劃」，首年即回收到近1公噸電池，隨大眾對即棄電池回收的認知逐漸增加，加上區內其他回收點的「轉介」個案，今年至12月初已回收到1.6公噸電池，較去年增加約六成，主要收到的是2A筆芯電池，亦有收到鈕扣電池。但她直言，現時香港每年丟棄逾2,000公噸電池到堆填區，回收量只屬冰山一角。 Royce解釋，電池含有水銀、鎘和鉛等有毒物質，難以自然分解，亦欣喜有市民不想電池毒染堆填區，把儲起多年的電池一次過交給她回收，更有人向她分享，將儲起的電池趁旅行帶到台灣回收，證明民間不少人憂慮即棄電池的污染問題。她又說，計劃明年成立公司，擬擴展商業回收，以現時回收每5公斤收費217元，只要每年接獲1至2宗涉逾萬粒電池的商業回收，便有足夠資金租用一個工廈單位，支持回收計劃的營運，亦可擴大回收規模，預料來年回收量可較現時再增加兩倍。