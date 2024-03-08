am專題｜單幢及三無大廈欠廚餘回收設施 居民憂配套不足增財政負擔 團體倡擴大試行點

都市固體廢物中三分一屬廚餘，垃圾徵費將於8月實施，為協助市民回收廚餘，政府陸續在公共屋邨及私人屋苑設置智能廚餘回收桶。不過，單幢大廈或三無大廈卻欠缺相關配套。環保署解釋，由於上述大廈公共空間有限，安裝相關設施或有困難。有居唐樓的市民擔憂回收設施不足，無法棄置廚餘而被逼使用指定袋，不但增加財政負擔，亦擔憂大廈衛生問題。有組織倡政府考慮在區內不同地方嘗試設回收桶。
文、圖：朱慧恩
林女士一家四口居於深水埗桂林街的唐樓，平時會為丈夫及大女兒自備午餐，加上早餐及晚餐，每日產生的廚餘佔家中垃圾量幾乎一半。林女士坦言，已想盡辦法減少垃圾量，但奈何環保回收站「綠在深水埗」位置「不就腳」，亦未必每日都可在設施開放時棄置廚餘，若花數千元置入家用廚餘機亦難以負擔，憂慮數月後垃圾徵費增加家庭開支；又憂屆時有不守法的居民隨意棄置廚餘在大廈樓梯或天台，造成衛生問題。
針對有較多單幢樓及三無大廈的地區如旺角及深水埗，據環保署回覆本報的最新數字顯示，截至3月，油尖旺區及深水埗分別有3個及27個智能廚餘回收桶，均分布於公共屋邨及私人屋苑。至於針對單幢樓或三無大廈，署方表示，由於上述大廈一般受制於有限的公共空間，安裝智能廚餘回收設施甚至普通廚餘回收桶或會有困難。署方續指，已於去年9月在「綠在深水埗」設置智能廚餘回收桶，試行以公眾收集點的方式收集鄰近的家居廚餘。署方稱，會繼續在其他合適的場地，如公眾街市和垃圾收集站增設更多公眾廚餘收集點。
若能處理廚餘 居民當天或沒有垃圾
社會組織協會副主任施麗珊表示，很多居民日常盡量減少製造垃圾，惟煮食時產生的廚餘卻無可避免，若能以廚餘機處理，他們就有機會在當天無垃圾。她認為，目前深水埗僅一部設在「綠在深水埗」的廚餘機絕對不夠，且位置較偏遠。她建議，可在區內不同地方嘗試開闢收集點，例如商場或街市等；或考慮允許居民把廚餘棄置到附近屋邨的廚餘機。她相信加設廚餘機並不難，反擔憂若配套設施跟不上，居民隨意棄置廚餘，造成更大的衛生隱患。
事實上，自去年11月起，環保署在沙田區食肆較集中和鄰近村屋或單幢式大廈的地點設置流動的公眾廚餘收集點，以定時定點街站的方式同時收集附近食肆和家居產生的廚餘。截至今年2月已逾2,100人次使用，環保署正籌備在今年第二季將計劃擴展到香港島及九龍地區。
有長者反映回收桶過高 環保署：會記錄居民意見
除設施不足外，亦有居民在使用時遇上困難。深水埗前區議員麥偉明表示，曾有年長街坊反映回收桶太高，長者較難傾倒廚餘。此外，由於使用回收桶時需要先以手機出示二維碼，但未必每名長者都懂得使用。他表示，目前觀察到會參與廚餘回收的多屬長者，故設計時方便長者使用是十分重要。
環保署表示，會提供「綠綠賞」實體積分卡供有需要人士登記領取。此外，參與屋邨和屋苑的大堂詢問處均備有可啓動智能回收桶的「公用卡」，供有需要的居民借用。就有意見認為廚餘機過高的問題，環保署表示，智能回收桶投放口的高度約為1.1米，適合大部分居民使用，署方會記錄居民的意見，在檢討計劃的推行情況時一併檢視。