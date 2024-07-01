am專題｜回歸27周年｜收藏錢幣與馬牌逾三十載 錢幣收藏家司徒杰：是時代的見證

1997年7月1日，香港正式回歸祖國的懷抱。雖馬照跑，舞照跳，但不少物件的殖民色彩已漸漸褪去，繼而換上具香港或祖國特色的新衣。香港錢幣研究會會長司徒杰收藏錢幣超過三十載，當中包括回歸前、回歸當日，以至回歸後的香港錢幣。此外，本身是馬會會員的他亦有收藏馬會的「馬牌」，回歸前後有兩種不同的款式。物件雖小，但意義重大，象徵着一個時代的終結，與另一個的開端。

司徒杰由三十多歲便開始收集各類型的錢幣，如今已踏入隨心所欲之年，珍藏的錢幣可說是不計其數。由英女王頭像的錢幣，以至回歸當日發行的紀念鈔，都一一是他的寶貝。當年金管局發行了一套7款紀念回歸的錢幣，當中包括1角、2角、5角、1元、2元、5元和10元。有別普通的硬幣，這套紀念錢幣背面印有精心設計的圖案，例如10元背後便印有「橋樑」，象徵平穩過渡，主權回歸順利銜接。這套甚具紀念價值的紀念幣，原來價值也曾如過山車般，經歷過高低起伏。

司徒杰表示，當年以180元購入這套回歸紀念幣，惟因為數量太多，「曾跌至低於50元。」惟後來有人發現錢幣的款式十分特別，後來又備受追捧，現在身價又回復至過百元。

除了硬幣外，司徒杰亦收藏了一套由滙豐銀行於九七年回歸當日出版的面值20元至1000元紀念鈔。這套鈔票的特別之處，除了是最後3個號碼相同、均為「866」外，而且是「AA版」，亦即第一版。他稱，現在藏家較喜愛以這樣一套的形式收藏，惟要全部號碼相同才最受歡迎。雖然這些紀念品的身價未必水漲船高，但卻是政權更替的見證。

錢幣身價當然是物以罕為貴，故英女王時代的鈔票更受追捧。司徒杰表示，現時不少東南亞或英屬國家的藏家都追捧印有英女王頭像的鈔票，加上前年女王逝世，此類鈔票便更受歡迎。司徒杰便向記者展示了一套香港回歸前曾經流通的「一分錢」鈔票。

英女王「一分」錢幣受追捧

司徒杰介紹，這套由5張一分鈔票組成的紀念幣，特別之處在於每張鈔票均印有由回歸前不同任期的財政司長的簽名，包括郭伯偉(J.J Cowperthwaite)、哈頓(C.P Haddon-Cave)、彭勵治(J.H Bremridge)、翟克誠(Piers Jacobs)和麥高樂(N.W.H Macleod)。司徒杰表示，這些一分就是以前用作交水費尾數的「仙」；1995至1996年間仍有發行，直至1997年之後就不再面世。因此，身價亦較為矜貴，原本「一分」的面值，現在已升值至每張2至3元。