am專題｜回歸27周年｜湯家驊稱回歸後法治自由無倒退 指外國對法治理解不全面

香港特區成立27周年，步過繁榮與動盪，特區政府強調本港正邁向「由治及興」的新征程，但有不少評論指近年香港國際形象下滑，更形容自由法治大倒退。行政會議成員兼資深大律師湯家驊受訪時稱，回歸後法治、自由和高度自治均無倒退，反駁指外國對法治理解不全面，「冇民主唔等如冇法治」，人大釋法和國安法立法均符合普通法原則，香港人失去的自由只有「顛覆政府的自由」。

法治是香港成功的基石，美國非政府組織「世界正義工程(World Justice Project)」評估全球142個國家及地區情況及公布法治指數排名，香港去年排名23位，相較2019年下跌7位。行政會議成員兼資深大律師湯家驊接受《am730》專訪時指，「世界正義工程」法治指數加入很多民主成分，「佢哋覺得香港唔係民主嘅地方」，導致香港法治指數下跌，若撇除民主因素，相信香港法治排名仍處世界前列。翻查去年有關法治指數排名，香港在「對政府權力的制約」和「基本權利」分項的排名分列第59位和第58位，但在「社會秩序與安全」和「杜絕腐敗」兩分項則分別排名第6位和第9位，在「民事司法」和「刑事司法」兩分項則同樣排名第20位。

「冇民主唔等如冇法治」 湯家驊認為，美國法律界對法治理解不全面，民主不是法治的必要條件，「民主體制可以幫到維持法治，但冇民主唔等如冇法治……如果唔係，香港(排名)唔會高過美國同好多民主地方」。對於人大釋法和國安法立法被批評損害法治，湯家驊反駁指，人大釋法是「立法性釋法」，針對判案跟循的原則，並非「司法性釋法」，不涉法律的改變；而普通法跟循「議會至上」原則，受到立法機關立法凌駕，法院按原則須尊重人大作為中國議會的決定，至於國安不是香港自治範疇，由人大立法合理，「冇可能由香港決定國家嘅安全」。

他認為，法治是一種觀感，取決於社會是否尊重法律原則，包括法律的一致性、公平性、制訂法律的透明公開，而上述原則一直在港落實，「連(前)最高首長(曾蔭權)都判罪」，顯示回歸後法治未曾倒退，只是西方的政治抹黑。 近年國際輿論頻現香港失去自由和高度自治的說法，湯家驊指，香港唯一失去的自由是「顛覆政府的自由」，但有關「自由」從不應存在，只是未有具體法律條文規管。他批評，傳媒和互聯網瀰漫香港沒有自由的說法，「人云亦云，冇經過自己思考」。他又指，經過2019年社會動盪，中央政府和港府自然會「小心啲」，故作出選舉制度改革。