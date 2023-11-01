am專題｜地價大跌交椅洲人工島恐蝕本　本研︰土地需求減財務不可行　測量師學會︰具社會效益值得投資

地價屢創新低，施政報告提出設立「大型發展項目融資辦公室」，為交椅洲人工島等項目籌措資金。參考測量師學會按2018年啟德地價估算交椅洲人工島賣地收益可達9,740億至 11,430億元，按去年及今年數據簡單估算，有關收益暴跌至逾3,000億至約4,000億元，低於政府去年估計的5,800億工程成本。本土研究社成員黃肇鴻質疑，商業地需求下跌，財務上不可行；測量師學會前會長趙錦權則指，政府可調整土地組合和推地時間控制地價，而人工島有社會效益，縱帳面上不賺亦值得投資。 記者︰曾偉龍

施政報告提出成立由財政司司長帶領的「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，利用市場力量，槓桿市場資金和效率，為項目的不同投資融資方案提供意見。其中2025年展開填海的交椅洲人工島融資安排備受關注，參考測量師學會按2018年啟德住宅地1.5萬至1.6萬元呎價，以保守條件推估人工島賣地收益可達9,740億至11,430億元，政府去年按2022年11月的土地和物業成交價格，以較保守的市況估算人工島的賣地收入約為7,500億元。 《am730》參考去年及今年啟德住宅土地成交呎價6,138元及5,392元，對比測量師學會按2018年水平的估算，簡單得出3,300億至4,100億元的粗略數字，低於政府去年估算的工程成本5,800億元。參考土木工程拓展署相關工程成本指數，估算成本至今年第二季下降1.9%。

地價大跌交椅洲人工島恐蝕本 本研︰土地需求減財務不可行 測量師學會︰具社會效益值得投資

趙錦權：人工島商業住宅比例未有仔細方案 粗略推算仍顯示人工島工程存有蝕本風險，測量師學會前會長趙錦權表示，任何投資均存有風險，雖然現時處於跌市，但長遠會平穩回升，因房屋有剛性需求，當息口見頂並開始回落，買家便會願意入市，推高樓價。他又指，現時政府就交椅洲人工島的商業住宅比例未有仔細方案，待有清晰規劃時才可作詳細估算。 他又表示，發展局的未來公私營房屋土地已計算交椅洲人工島，估算中亦未計算興建公營房屋帶來的社會得益，「起公屋唔會賺錢，係提供更多公共房屋，令更多香港人有樓住，唔係計實際成本、金錢得益」。他又認為，政府可透過調整計劃的商業住宅土地比例，以及推售土地的時間表，配合市場需求，令土地售價較平穩。