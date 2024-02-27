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2024-02-27 04:30:28
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am專題｜垃圾徵費增回收成本 收買佬準備執倉清垃圾 環保署研部分豁免

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am專題 垃圾徵費

am專題｜垃圾徵費增回收成本 收買佬準備執倉清垃圾 環保署研部分豁免

垃圾徵費及禁用即棄塑膠餐具等措施，繼續引起社會關注！延至8月實施的垃圾徵費，必會增加棄置垃圾成本，當中回收業界或遭殃，反而降低廢物回收效率。從事回收二手電器及家品的巨匠電器負責人劉煒楠，日常會到垃圾站收集狀態良好的廢棄品轉售，他受訪時指，發現近月家居丟棄物品數量較半年前大增三至五成，而未來丟棄「滯銷」二手品需支付每件最多11元費用，會減少回收價值較低的物品，並計劃在政策生效前清倉扔垃圾，憂慮回收業前景將更艱難。環保署回覆稱，會詳細考慮對回收再造業提供部分垃圾收費豁免的可行範圍。記者︰曾偉龍  攝影：陳奕釗 

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劉煒楠經營二手電器買賣為主，因轉售價值較高。

巨匠電器負責人劉煒楠約6年前出於惜物理念，開始到各屋苑和政府垃圾站收集狀態良好的廢棄品，始發現香港人浪費成性，「櫃門少少壞就成個(櫃)抌」，又曾在垃圾站找到廢棄的名牌手袋和全新的平板電腦。他現時主要經營二手雪櫃和洗衣機等電器買賣，視乎物品狀態，以「收買佬」形式免費接收或付費收買二手電器和家品。

垃圾徵費原預計於4月實施，劉煒楠認為，政策未令市民減廢，只令人提前丟棄垃圾和更換家具，近數月狀態良好的梳化、儲物櫃和衣櫃隨處可見，「古箏琵琶，兩三個星期就有一個」，估計垃圾站中狀態良好的廢棄品較半年前大增三至五成。他近日亦回收了一台有掃描功能的彩色打印機，狀態良好，估計值逾3,000元，並轉售了價值數百元的樟木櫳，「有人欣賞佢嘅價值……拯救咗佢唔使去堆填區」。

未來市民棄置垃圾需要付費，或有利回收業發展，劉煒楠認為，政策對回收重用未見其利，先見其害，因為個體戶「收買佬」和非牟利機構丟棄物品時均需付費，變相加重成本，故日後回收物品時將更謹慎，僅回收價值較高的物品，「以前擺喺度幾個月，如果冇人要就抌咗佢」。他形容回收有如「接火棒」，若無人願意接貨，便要承擔每件最高11元的棄置成本，若物品最終以原材料回收，便浪費物品的價值，「有人買就值500蚊，賣鐵就值兩、三蚊」。
 

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二手物品出路更窄

他進一步指，顧客日後購買二手物品時亦會考慮產品壽命，「雪櫃就知個型號幾時出，(客人)買個櫃(擔心)會唔會幾年就壞」，若物品價值較低，11元的棄置成本亦會令顧客考慮轉買新品，令二手物品出路更窄。而「四電一腦」計劃下雪櫃和洗衣機均可免費回收，劉煒楠表示，二手電器回收不會受徵費影響，但他亦計劃在垃圾徵費8月1日生效前執倉清理「滯銷」和難以回收再造的物品，例如是三格櫃等木製家品，預計須丟棄40至50件物品，節省成本，「我俾個機會佢(回收品)，邊個俾機會我？」

至於垃圾徵費會否增加公眾回收和饋贈物品的意欲，劉煒楠並不樂觀，他指不少港人心態上都是惜物，卻因「心累」未加入二手買賣或轉贈行列，「免費俾人，啲人唔會珍惜，唔啱用就抌，浪費(饋贈者)心機」，若標價出售則會遭準買家「嫌三嫌四」，加上為物品拍照放上網和交收亦涉時間成本，不少人怕麻煩便直接丟棄物品。

劉煒楠亦看淡新措施將衍生代客接收可重用物品的新市場，因為涉及人工成本不低，以他現時收買二手電器為例，涉及出車、拍照放上網、清潔、簡單維修和安裝等工作，利潤不高。他現時以月租3萬元在葵涌租入約2,600呎倉庫擺放二手貨品，二手買賣生意額較過去微跌，現時僅做到收支平衡。即使經濟轉差應有利廉價的二手貨品，他卻指，港人習慣北上購物或淘寶，搶走二手貨品市場生意，但他仍希望堅持「化廢為寶」，為二手物品尋找新主人。

環保署：持續擴展社區回收網絡

環保署回覆，署方會詳細考慮對包括「收買佬」的回收再造業提供部分垃圾收費豁免的可行範圍，亦會審視相關運作模式，達到最有效處理及重用回收物的安排。環保署持續擴展社區回收網絡，「綠在區區」現設逾180個公共回收物收集點，50個公共屋邨亦會逐步設立回收便利點。

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