am專題｜培育金牌精英 前香港劍擊代表楊翠玲：晉升機制明確 退役亦要打算 黃贊校長：付出和收穫非等號

今屆巴黎奧運，香港憑著張家朗和江旻憓分別於劍擊男子個人花劍和女子個人重劍共贏得兩面金牌，為港增光。「奪金效應」下家長更對劍擊運動興趣日濃，送子女學劍能否成就未來奧運金牌劍手，猶有遐想。香港首位爭取奧運劍擊入場券、曾夥師妹江旻憓於2014年仁川亞運女子重劍團體賽勇奪銅牌、現職香港劍擊學校重劍總教練的楊翠玲，認為新一代要矢志成為全職運動員，她強調栽培花費時間和金錢，「兩位都是學劍奮鬥廿載才得到成果」；運動員的生涯規劃也要清晰，「明確入選機制，計劃要周詳，體院亦提供支援，協助退役運動員籌劃未來。」香港劍擊學校黃贊校長則勸勉，付出與收穫非對等。「對家長來說，一定要有耐性，一定要有接受到小朋友暫時不可以(成功)的心態。」

劍擊被冠以「貴族運動」，是否代表學劍花費不菲？楊教練笑言面罩、衣服和佩劍約花2,000多港元，就可以有整全裝備去參賽，學費每月則數百至3,000港元不等。「當玩到有一定水平時，劍手自己會對裝備有要求，子女或會叫家長改買歐洲裝備，那麼全套花費會變成1至2萬港元。」她舉例，貴的服裝輕巧有彈性、透氣高，可抵受達800牛頓(N)的刺擊力量；再者訓練強度，令弄斷佩劍等損耗也大，更換和維修支出自然大，加上由細玩到大，投資時期一定長。

何時讓子女學劍，黃校長直言眾說紛紜，坊間有意見說要到8、9歲，小朋友有一定判斷和接收能力才玩劍擊，但對學校而言就未必是這個概念。「運動員愈細培養愈好，我們由4歲開始採取玩多過練的方式，簡單如拋接手套來訓練專注和反應。」他續說學劍無分身形高度優勢，「非手長腳長就好，有人速度快、攻守能力高、策略思維強，都可成為玩劍擊的寶藏。」至於如何判別劍手專攻花劍、重劍抑或佩劍，他指主要由花劍開始，緣於花劍具備3種劍法的共通點，像花劍跟重劍均以劍尖刺中對手得分，但花劍同時和佩劍一樣有進攻權，兩人同時刺中對方時會計劍手先攻來得分。「如劍手快速準繩，會專注重劍；如重視進攻策略，可繼續玩花劍或轉攻可劈劍得分的佩劍。」

當學員有志投身運動員發展，楊教練表示現時晉升成為精英運動員，以至甄選成為劍擊代表隊成員的機制相當清晰，像出戰認可的劍擊錦標賽累積積分等。「如劍手於今年『U17』17歲組別獲得前8名的話，來年就可參與港隊訓練。」黃校長認為當劍手有想當運動員的目標，教練知悉意願後，便會度身制定鋪排策略。他表示有些家長對積極幫子女報名海外比賽交流存在謬誤，以為出戰歐洲賽事，跟外國選手較量會有好處。「當你去歐洲7天，最終只得1天比賽，成本效益很低。反而近年來，包括中、日、韓等亞洲選手的水平飛躍提升，像去日本體驗具系統的訓練、坐高鐵和中國選手對賽等均划算得多。」黃校長認為家長、學員和教練必須取得共識，「有沒有必要打那麼多比賽？甚麼賽事適合出戰？如盲目去比賽，而輸的時間多於贏的時候，會影響劍手堅持下去的毅力，實屬不智。」

金牌勝負一天 磨練心智一生

作為過來人，黃翠玲憑藉出色劍技和不服輸的頑強鬥志，曾代表香港站在亞運和奧運舞台上大放異彩。然而運動員進退有時，她又如何為退役打算？「其實我自己有兩個計劃，一是教書、二是做教練。而體院在我們即將退役會提供支援，好讓我們能重投社會。就我而言，我便修讀了浸會大學一個體育管理課程，也報讀了教育文憑，更考取註冊教練牌照。因此我既可做體育管理的行政工作，又能回校教書。」惟她直言期望將自己所學承傳下一代，最終選擇當劍擊教練。

劍擊終歸是一項競技運動，有贏有輸，而且很多時輸多於贏。黃校長坦言，「到他真的做全職運動員時，每天訓練十多小時，家長和劍手要接受甚麼？就是要接受沒有這麼快有成績這一回事。」他續指大家眼見的一面獎牌，或會忽略背後花費漫長的時光，去等待一個機會。「所以家長不要好像付出了很多，就一定要等於有收穫。因為投資了出來，原來小朋友個性變好、心理質素變高、面對困難和抗壓能力變強，這些都是有錢都未必買得到。我經常都說，獎牌是一天的，但是你學到的東西是終身的，所以這是非常值得投資的東西。」他總結。