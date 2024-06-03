am專題｜塑膠廚餘可轉化燃油氫氣 浸大教授研環保催化提高效率

香港2022年每日產生超過1萬公噸固體廢物，其中2,369公噸為廢塑膠；部分廢塑膠加工後其實可二次再用，甚至「轉廢為能」，成為可再生能源。香港浸會大學生物系助理教授趙峻鑽研「環保催化」多年，他和團隊在催化領域的研究取得突破，研發出新技術，可把塑膠、廚餘、廢紙、樹葉等廢物，轉化為氫氣、燃油等燃料，以應用於發電及交通運輸。他醉心科研，熱切將科研成果「落地」，為他贏得本年度浸大校長教研人員傑出表現獎的「傑出新晉研究學者獎」。

塑膠在催化劑作用下製油的技術大多仍然在實驗室研究階段，須加熱至攝氏800至1,000度，且產油率少於50%。趙峻指，塑膠配合其研發出的「高活性催化劑」加熱，可裂解成烷烴化合物，最終生成類似汽油和柴油的液體燃料產品；「高活性催化劑」亦可把塑膠廢棄物的熱解溫度，降至攝氏400至450度，以減少轉化過程所耗能量，且不用人手為不同塑膠分類，只需10分鐘，便可產出燃油。

趙峻早年於天津大學畢業，及後於新加坡南洋理工學院修讀化學與生物分子工程專業，並於5年前加入浸大，率領團隊研究環保催化。趙峻指，該領域旨在研究不同成分催化劑，令結合廢物進行化學反應時更有效率，產生對環境有益的效果，同時亦須研究出更環保和便宜催化劑。團隊現就環保催化領域正進行多個研究，其中最具突破為「塑膠催化熱解製油技術」。

續研新技術降轉化氫能成本

團隊正與元朗一間回收廠房合作，應用技術大規模產油，產油率更高至80%。趙峻指產生的燃油可用作發電及交通運輸，甚至可以「重新再造成膠製品，形成塑膠循環」。他又提到，本港首座現代化垃圾焚化爐位於石鼓洲人工島的「I．PARK 1」預計明年底落成；相信當催化技術日趨成熟，便可提供足夠燃油予焚化爐燃燒。

另外，團隊的另一項研究開發一系列新型催化劑和催化反應體系，可把廢塑膠和廚餘、廢紙、廢木，快速轉化為高純度、成本較低的氫氣；新技術下垃圾不須烘乾，就能進行化學反應。

趙峻認為，社會現時存在不少以氫推動的機械和交通工具，但氫氣的來源則較少；他希望新技術不止可以減少塑膠垃圾，亦為社會提供更多氫氣能源。