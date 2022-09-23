am專題｜填表難審批慢參與屋苑少 智能廚餘回收箱申請逾一年未見影

香港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」早前被科技園拒絕續租，事件引發社會對環保回收的關注。然而，在都市固體廢物中，佔最重比例的其實是廚餘，當中又有超過一半來自家居，近年亦一直呈上升趨勢，每日棄置量高達3,600公噸。有見及此，環保署於2020年底委託生產力促進局旗下回收基金，撥出1億元推出特邀項目，支援住宅樓宇採用智能回收箱技術，以收集及回收廚餘。不過，項目推出至今，申請引進試驗智能廚餘回收箱的參與屋苑極少，而審批亦極為緩慢。

回收基金 特邀項目 僅5屋苑獲批

翻查資料，回收基金特邀項目將撥出1億元推行屋苑廚餘回收。以每宗申請最高資助額為250萬元計算，換言之最多可供40個屋苑作出申請。本報翻查立法會最新文件，顯示其特邀項目自2020年底推出以來，直至2022年6月為止，僅接獲8個合資格申請，當中只得5個項目獲批資助，分別為荃灣荃威花園、上水皇府山、將軍澳東港城、沙田帝堡城，以及屯門恒順園。

協助荃灣荃威花園申請相關項目的荃灣社區幹事趙恩來向本報表示，其屋苑在2019年曾參與環保署轄下的「屋苑免費廚餘收集服務先導計劃」，當時批出152萬元用作購買廚餘處理機。上個計劃結束後，署方於去年約2至3月，又再推出為期48個月、即4年的廚餘回收特邀項目，故荃威花園亦順理成章欲繼續參與，但他說去年5月入紙申請至今，近一年半的時間過去，智能廚餘回收箱仍未見蹤影。

智能廚餘回收箱申請一年未見蹤影

趙恩來憶述，他早於去年5月已填妥表格紙申請，惟至今年5月尾才正式簽約，他形容審批極為緩慢，單單填寫申請表，他就被環保署「退貨」超過30次，「署方的確係有範本畀我哋參考，但其實好多字眼佢哋都捉得好緊，全部都要咬文嚼字，又要附加好多唔同文件，所以首先喺最簡單嘅填表，都要估佢哋想我答咩標準答案，再迎合返佢哋。我知道有好多屋苑好有興趣做廚餘回收，但呢啲行政嘢門檻咁高，已經足以令佢哋卻步。」

第二個申請困難之處，在於其計劃規定申請特邀項目時，申請人需要提供至少200伙願意參與計劃住戶的支持證明。趙恩來說：「我哋本身已經有超過200伙居民，有參加第一代計劃，但係喺新計劃下，署方堅持要居民重新簽一次證明書。要麻煩居民簽幾次名以明心志，其實唔係咁易，街坊都問我點解要簽完又簽？」