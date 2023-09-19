am專題｜夜繽紛首周末 北上港人與8月相若 學者：吸客力弱 倡攻節日活動

港府推出「香港夜繽紛」活動後，深圳隨即推出吸引港客措施還擊。在「香港夜繽紛」啟動後首個周末，北上港人達到44.5萬人次，與上月周末的人次相若，惟訪港內地訪客有所減少，兩地「旅客逆差」擴闊至1.26倍。有經濟學者認為，要待月底海濱活動推出後才知成效，但批評目前活動欠缺新元素，吸客力弱，倡舉辦內地沒有的節日活動。
港深兩地分別出招「搶人客」，在「香港夜繽紛」上周四啟動後首個周六、日，根據本港入境處數字，取道6個陸路管制站和乘搭高鐵出境的北上港人數字，在剛過去周末達44.5萬人次，較對上發生「極端情況」多區水浸後的周六、日(9至10日)的35萬人次，上升27.2%，亦較超強颱風「蘇拉」吹襲後的周六、日(2至3日)的24.4萬人次，上升82%。
如不考慮對上兩個受天氣因素影響的周末，對比上月4個周末，便較8月19至20日的47萬人次，減少5%，但仍比8月5至6日的43.7萬人次，增加2%。
暑假後陸客減「旅客逆差」擴闊
內地旅客訪港人次則有較明顯跌幅，剛過去的周六日只錄得19.7萬人次，較上月的24.4萬人次至30.3萬人次，大跌42%至53%，導致兩地的「旅客逆差」擴闊，其中上月周六、日的北上港人多於訪港陸客的倍數，為0.44倍至0.89倍，至剛過去的周六日「旅客逆差」倍數急增至1.26倍。
關焯照料搶客戰年底見分曉
經濟學者關焯照向本報表示，「香港夜繽紛」剛剛啟動，故暫未見效，加上深圳積極搶客，須待本月底3個海濱場地活動出台，才可窺見其吸客能力，相信港深的搶客戰，至今年底才有分曉。他又估計，北上消費熱潮只能持續一年半載，主要受惠於來往交通方便，「去得多，悶就少咗人上去。」
不過，他認為，現時港府正籌辦的活動僅屬「復常」活動，如煙花匯演和美酒佳餚巡禮均是舊招數，留客能力有限，「就算搞廟街，如果旺就一早自己旺返啦，要搞好多新元素、打卡位……喺西九文化區擺啲兵馬俑出嚟，就會好多人貪新鮮去睇、打卡。」
港租金、商場面積競爭力遜深
關焯照分析，香港租金高，無論在商場面積，或者消費價格，深圳都比香港有競爭力，香港只能借助中西匯萃的特色，利用維港優勢，推動內地沒有的活動，特別是節日旅遊活動，「例如大陸冇萬聖節，我哋就全港範圍搞萬聖節，內地唔准搞德國啤酒節，我哋又可以搞。搞亞洲街舞節，可以跳K-pop，中韓關係緊張，大陸唔搞得……好似日本睇櫻花、薰衣草，旅客記得，就會每年返去。」