am專題｜夜繽紛首周末 北上港人與8月相若 學者：吸客力弱 倡攻節日活動

港府推出「香港夜繽紛」活動後，深圳隨即推出吸引港客措施還擊。在「香港夜繽紛」啟動後首個周末，北上港人達到44.5萬人次，與上月周末的人次相若，惟訪港內地訪客有所減少，兩地「旅客逆差」擴闊至1.26倍。有經濟學者認為，要待月底海濱活動推出後才知成效，但批評目前活動欠缺新元素，吸客力弱，倡舉辦內地沒有的節日活動。

港深兩地分別出招「搶人客」，在「香港夜繽紛」上周四啟動後首個周六、日，根據本港入境處數字，取道6個陸路管制站和乘搭高鐵出境的北上港人數字，在剛過去周末達44.5萬人次，較對上發生「極端情況」多區水浸後的周六、日(9至10日)的35萬人次，上升27.2%，亦較超強颱風「蘇拉」吹襲後的周六、日(2至3日)的24.4萬人次，上升82%。

如不考慮對上兩個受天氣因素影響的周末，對比上月4個周末，便較8月19至20日的47萬人次，減少5%，但仍比8月5至6日的43.7萬人次，增加2%。