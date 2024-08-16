am專題｜學者促體育科研應對熱疾病 體育明星助產業化

港府體育產業化政策被批不足，浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，本港研發的運動科技現針對精英運動員，未達產品化所需的成本效益；舉例浸大正研發實時監測運動員身體狀態的系統，可保障安全和提升其表現，因成本瓶頸暫未能市場化，冀政商支持本港開發運動科技產品，尤為應對熱疾病科技。他又認為，體育明星湧現和連接大灣區市場均有助帶動香港的體育產業化。記者︰曾偉龍

劉永松指體育產業化產生經濟效益

港府2021年於《施政報告》提出體育事業向更專業化和產業化的方向發展， 與普及化、精英化和盛事化合稱「五化」。港隊在奧運取得佳績，浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松向本報表示，港隊在巴黎奧運取得兩金兩銅成績，投放在精英運動員的資源成本效益高，惟過去數年在體育產業化上，只有大方向，未見諮詢或策略。

有指政府擬推出體育產業化政策，劉永松指，運動產業化的定義是指將運動行為結合商業、媒體和政策的產品，產生經濟和社會效益，包括舉辦體育比賽盛事、推出運動科技和訓練產品，以及運用體育明星的形象和知名度產生效益。

劉永松表示，本港大學有進行體育科學研究，有助保障運動安全和提升表現，目前只應用於精英運動員，受制於成本效益不足，暫未能推廣至一般運動愛好者。他舉例指，浸大正研發實時監測運動員反應的系統，運動員只須吞下膠囊和攜帶晶片，系統便可分析運動員的心跳、體溫和血壓數據，並實時以「紅黃綠燈」方式通知運動員，「綠燈就冇問題，可以再衝下，黃燈就將會有問題，紅燈就有生命危險，要即刻停低」，除保障運動安全，更可提升表現。

氣候暖化，運動員調節體溫成為挑戰。劉稱，系統今年3月在本港一項國際三項鐵人賽中測試，提醒兩名體溫達到40度的「紅燈」運動員，「喺過往十幾廿年，heat disease(熱疾病)係精英運動員都未必調整到」。他認為，系統有潛力在香港馬拉松和香港單車節等大型比賽廣泛應用，但系統未具成本效益，「淨係膠囊都幾百蚊，仲未計系統同人工」，未來需要簡化設計，壓低成本，希望盡快將產品普及化。