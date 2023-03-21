am專題｜安宮牛黃丸湧現影射貨　正貨廠商馬百良嘆禁之不絕

買藥要睇清楚包裝！早前港大研究發現，安宮牛黃丸有助延長中風黃金搶救期，令相關藥品全城搶購賣斷貨。本報發現，包裝設計與「馬百良」激似，有影射之嫌的「安宮牛黃丸」亦隨之湧現全港。記者日前到多區藥房巡查，發現職員均大力推介各款疑似影射藥，指其價錢僅「馬百良」一半，且「效用更好」。不過，記者翻查包裝上的成分，發現與「馬百良」大為不同，藥效成疑。「馬百良」接受查詢時大嘆，影射貨問題存在已久，一直禁之不絕；加上影射藥成分成疑，最擔心是市民受害。

採訪：專題組

具延長中風黃金搶救期之效的「安宮牛黃丸」，近年深受內地遊客歡迎，是訪港必買手信之一。本報記者在多間藥房發現，貌似「馬百良」包裝的安宮牛黃丸成行成市，名稱亦十分相似，不論包裝顏色、商標圖案及外觀均與正牌激似，售價更比「馬百良」便宜一半有多。

藥房職員掏出聲稱「 2017 年新裝」

在銅鑼灣遊客區，記者以顧客身份走入其中一間藥房，向職員表示想購買「馬百良安宮牛黃丸」。對方隨即掏出一款與「馬百良」包裝極相似的「安宮牛黃丸」落力推介。職員表示：「呢款好好，係香港製嘅，賣1,280蚊。保健用平日可以一星期食一次，一次一粒。」然而，記者質疑包裝與「馬百良」不同，職員即改稱：「呢個包裝係新款嚟，2017年新裝，新款梗係好啲。」

及後，記者表明購買「安宮牛黃丸」是給予家中老人「傍身」用，並追問「2017年新裝」與「馬百良」的藥物成分是否一樣時，職員再以專家口吻表示：「總之呢隻藥入面有水牛角……中風都係因為血壓高，血管爆咗先中風。有呢味藥，醫中風就掂架喇。」他續稱：「總之咩體質都啱食架。如果見老人家中風，你就即刻磨碎一粒，加水灌落去。」