am專題｜安宮牛黃丸湧現影射貨　正貨廠商馬百良嘆禁之不絕

買藥要睇清楚包裝！早前港大研究發現，安宮牛黃丸有助延長中風黃金搶救期，令相關藥品全城搶購賣斷貨。本報發現，包裝設計與「馬百良」激似，有影射之嫌的「安宮牛黃丸」亦隨之湧現全港。記者日前到多區藥房巡查，發現職員均大力推介各款疑似影射藥，指其價錢僅「馬百良」一半，且「效用更好」。不過，記者翻查包裝上的成分，發現與「馬百良」大為不同，藥效成疑。「馬百良」接受查詢時大嘆，影射貨問題存在已久，一直禁之不絕；加上影射藥成分成疑，最擔心是市民受害。
採訪：專題組
具延長中風黃金搶救期之效的「安宮牛黃丸」，近年深受內地遊客歡迎，是訪港必買手信之一。本報記者在多間藥房發現，貌似「馬百良」包裝的安宮牛黃丸成行成市，名稱亦十分相似，不論包裝顏色、商標圖案及外觀均與正牌激似，售價更比「馬百良」便宜一半有多。
藥房職員掏出聲稱「2017年新裝」
在銅鑼灣遊客區，記者以顧客身份走入其中一間藥房，向職員表示想購買「馬百良安宮牛黃丸」。對方隨即掏出一款與「馬百良」包裝極相似的「安宮牛黃丸」落力推介。職員表示：「呢款好好，係香港製嘅，賣1,280蚊。保健用平日可以一星期食一次，一次一粒。」然而，記者質疑包裝與「馬百良」不同，職員即改稱：「呢個包裝係新款嚟，2017年新裝，新款梗係好啲。」
及後，記者表明購買「安宮牛黃丸」是給予家中老人「傍身」用，並追問「2017年新裝」與「馬百良」的藥物成分是否一樣時，職員再以專家口吻表示：「總之呢隻藥入面有水牛角……中風都係因為血壓高，血管爆咗先中風。有呢味藥，醫中風就掂架喇。」他續稱：「總之咩體質都啱食架。如果見老人家中風，你就即刻磨碎一粒，加水灌落去。」
「2017年新裝」與「馬百良」成份大不同
事實上，當記者查看包裝背後所列成份，「2017年新裝」列出的成份包括：水牛角提取物、牛黃、麝香、紅麴萃取物、西洋參萃取物、甘草萃取物、珍珠、松樹皮萃取物、紫錐菊萃取物、其他中西名貴草藥。當中與「馬百良安宮牛黃丸」所含的「 牛黃、麝香、僵蠶、防風、全蠍、膽南星、天花粉、薑半夏、琥珀、黃芩、黃連、冰片、砂仁、天花粉、煉蜜」，明顯不相同。
本報向「馬百良」查詢，其公司營業部員工表示，影射藥問題存在已久，惟其仿裝速度快，令他們十分頭痛。他表示：「通關之後，國內需求大，安宮牛黃丸賣到近乎斷市，隻藥喺本港市面上，真係供不應求。而有其他商人見有利可圖，就生產同我哋公司極為相似嘅包裝，以圖魚目混珠。」
市民購影射藥向「馬百良」查詢
最令他擔心的是，有市民曾誤購影射藥後，再到其公司查詢，「顧客反映，本身係想買我哋公司嘅安宮牛黃丸，點知最後就畀人推介咗好似嘅另一包裝影射藥，發現咗之後就問我哋點算好。由於嗰款影射藥只有食品註冊，並唔係衛生署註冊嘅藥劑製品，所以內容實際係乜，會唔會對人有咩影響，就真係不得而知。」
為防買錯影射藥，馬百良營業部員工指，現時公司亦加上5大防偽特徵，以助消費者作出辨識。其一，盒上會註明「馬百良安宮牛黃丸」；其二，盒上會印有人像商標；其三，每盒安宮牛黃丸均會貼有獨立防偽二維碼；其四，背面會印有中成藥註冊編號「HKC-01050」、生產批號、有效日期等資訊；其五，盒上會有馬百良聯絡資料、廠房地址以作認證。