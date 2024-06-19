am專題｜專訪空間數據辦事處總監陳宇俊 空間數據平台助編配義工受NGO歡迎 冀增收實時數據

地理資訊數據利便生活，發展局空間數據辦事處總監陳宇俊在專訪中指，辦事處透過概念驗證，臚列服務對象的需要和時間與對應住所，提高編配義工效率，已引起社福機構濃厚興趣；辦事處亦運用空間數據辨認深水埗單位居住密度，找出疑似「劏房」，協助部門釐定派送物資優次。他表示，政府空間數據共享平台數據集今年底料可增至逾千個，下階段冀收集更多實時數據，可實時預警塞車等問題。 記者︰曾偉龍

空間數據是有地理位置資訊的數據，對發展智慧城市至關重要，政府2021年設立發展空間數據共享平台，整合政府部門和全港的空間數據，方便用家應用，平台入門網站於2022年底開放予公眾。發展局空間數據辦事處總監陳宇俊接受《am730》專訪時解釋，普羅大眾雖不知道「空間數據」字眼，但在搜索交通工具路線、餐廳和停車場資訊時，早已廣泛應用。

他將平台比喻為空間數據的「超級市場」，使用者可從中找到數據「材料」炮製不同功能「菜式」，所以辦事處需先處理好「材料」，包括為非空間數據標記地理位置，亦要統一數據規格，並確保數據清楚標示元數據，屬開放及機讀格式，以及容許數據可直接整合到其他應用程式。 陳宇俊指，平台至今年5月已收集到來自近60個部門的約860個數據集，遠超預計，除發展規劃數據外，亦收集到人口、環保等數據，「地圖上細區已有晒數據，否則只可以喺Excel上做分析，未必清楚知道小區係指邊幾座大廈」，並預料至今年底數據集可突破1,000個。

空間數據應用無遠弗屆，陳宇俊希望辦事處起示範作用，去年在起動九龍東的應用程式推出獲獎的「暢行助手」新功能，運用地政總署的三維道路行人網和數碼化地圖，為視障人士提供室內和室外無間斷語音導航，覆蓋港鐵觀塘線和九龍東個別商場。他稱，知悉有私人企業對項目感興趣，積極考慮推出類似功能。 配對效率大增 項目潛力巨大 辦事處亦運用數據和應用工具進行概念認證，陳宇俊說，社福機構現時配對區內義工和服務對象時，只能依賴表格配對，「缺點係唔知道附近有兩三家人有類似嘅需要同類似嘅(服務)時間，需要三個義工去做」，只要把服務對象的需要、服務時間等資料放進地圖，一目了然，「一個義工可以一次過帶去覆診」，配對效率大增，有多家社福機構已表示對項目感興趣。他說，項目潛力巨大，除可應用到送餐或派物資，甚至成為二手物資配對平台。

另一個概念認證是辦事處於疫情期間統計政府派發物資包進度，陳宇俊指，辦事處本欲推算派發日數，但從數據中發現部分大廈的派發量高於預期，「直覺就會諗係咪同劏房有關」，經過深水埗專員視察和分析，確定了居住密度較高的單位，日後專員派發空氣清新機時，亦有參考數據釐定派發優次。 陳宇俊形容，空間數據應用廣泛，現時只屬起步，未來希望擴闊官商民使用空間數據的生態圈，「單靠政府係唔得……超級市場做埋試食俾大家，希望大家返去再煮多啲」。他又希望，未來可以與政府部門和私人商討，收集更多實時數據，「愈來愈多實時數據，可以走向數字原生，大概可以實時知道城市發生甚麼事，可以做預警，令城市問題少啲發生，例如見到愈來愈塞車，可以提早呼籲司機轉行另一條路」。