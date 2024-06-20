am專題｜專訪空間數據辦事處總監陳宇俊(2) 空間數據商用潛力不容忽視 咖啡店徵專才 保險業助控險 有利金融醫療

空間數據應用廣泛，有時超乎大眾想像。發展局空間數據辦事處總監陳宇俊接受專訪表示，本地已有連鎖咖啡店招聘空間數據專才，舉例外國咖啡店會運用人流等數據決定新店選址和各天的特選咖啡；有保險公司運用數據評估風險，發展商則可利用數據模擬日後大廈景觀。他認為，香港在金融和醫療兩大領域均見運用空間數據的潛力。

專業界別和商界早已廣泛使用空間數據，陳宇俊稱，空間數據的用途往往令人意想不到，「以往我哋係唔識可以咁樣用」，舉例有本地保險公司會將客戶地址數據配對保單，發現某大廈的火險保單已達某個比例時，即風險增加，公司便會作風險評估，停售保單或增加保費，「過去只係有一個表，(保險公司)唔知道係同一個大廈或同一個地點」。

陳宇俊續指，外國保險公司更會利用地理資料，比對行車路線與斜坡、交通黑點等資料，以計算汽車保險保費，顯示空間數據商用潛力。

建造業工地使用建築信息模擬系統多年，現時流行的無人機驗樓亦涉地理數據，陳宇俊表示，市建局會綜合數據平台和當局的數據，因應樓宇狀況和人口等，挑選重建項目，「知道涉及受影響人數同埋人口結構……(受影響住戶若)有少數族裔，要安排部門配合」，下一步利用數據模擬大廈落成後景觀，方便設計單位及定價，發展商亦可使用，運用同一原理，業主亦可模擬在樓宇不同位置安裝太陽能板的採光效能。

他又認為，商業上金融和醫療市場運用空間數據的潛力較大，因醫療服務需求龐大，很多醫療機構已使用數據提高效率，若未來可讓各醫療和社福機構跨機構分享數據，將對服務有很大幫助，而金融界可利用數據作風險管理，做數據分析，潛在得益可觀，「而家ATM(提款機)、流動收銀車喺邊都好多人關注」。

陳宇俊表示，現時本地已有連鎖咖啡店招聘懂得使用空間數據的人員，雖招聘廣告未寫明工作內容，但外地咖啡店已善用空間數據，例如因應人流數據挑選新店地址，更可因應客戶和人流每天推廣不同的特選咖啡。