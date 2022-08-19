am專題｜市面罐頭價格相差可逾倍 基層劏房家庭嘆買唔起

本港6月份通脹率創下半年新高，市面百物騰貴不但加重市民生活負擔，亦令原本已捉襟見肘的基層家庭雪上加霜。本報接觸到一個居住在劏房的單親家庭，兩母子每月僅靠些微的綜援金額度日，在扣除租金等必要開支後，只能依賴慈善機構派發的糧食過活，一日三餐離不開罐頭的情況持續長達7年。事實上，不同地區和零售點的罐頭價格差異大，同一款罐頭的售價可相差超過一倍。面對如此重擔，該劏房戶慨嘆：「依家唔係有人派，連罐頭都買唔起」。

採訪：專題組 攝影：李睿哲

「罐頭算係我同個仔一日三餐主要嘅食糧，我哋有六、七成日子都係食佢。你問我怕唔怕無營養？為兩餐溫飽，呢個問題已經唔敢諗。」40多歲的黃女士與即將讀小五的兒子雙依為命，由於本身持雙程證來港不能工作的緣故，只能靠兒子申請個人綜緩，換取微薄約三千多元的生活費，惟四千多元的劏房租金、逾千元的水電費，加上兒子二千多元的補習費，黃女士坦言每個月均「入不敷支」，只能向親友借錢應急，以及到慈善機構領取食物或食物劵過活。

由於罐頭的儲存期限較長，加上容易存放，不少機構都偏好派發這些預製的罐裝食物予有需要人士。「通常係茄汁豆、豆豉鯪魚、午餐肉、忌廉粟米嗰啲。阿仔唔知搵食艱難，成日話食厭罐頭，食親飯都無心機。其實依家罐頭愈嚟愈貴，唔係派嘅話，自己根本都買唔起。」黃女士無奈指出，對比其他同齡小朋友，兒子體重只有40多公斤，雖然十分肉痛，卻對此無能為力。