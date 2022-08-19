am專題｜市面罐頭價格相差可逾倍 基層劏房家庭嘆買唔起

本港6月份通脹率創下半年新高，市面百物騰貴不但加重市民生活負擔，亦令原本已捉襟見肘的基層家庭雪上加霜。本報接觸到一個居住在劏房的單親家庭，兩母子每月僅靠些微的綜援金額度日，在扣除租金等必要開支後，只能依賴慈善機構派發的糧食過活，一日三餐離不開罐頭的情況持續長達7年。事實上，不同地區和零售點的罐頭價格差異大，同一款罐頭的售價可相差超過一倍。面對如此重擔，該劏房戶慨嘆：「依家唔係有人派，連罐頭都買唔起」。
採訪：專題組 攝影：李睿哲
「罐頭算係我同個仔一日三餐主要嘅食糧，我哋有六、七成日子都係食佢。你問我怕唔怕無營養？為兩餐溫飽，呢個問題已經唔敢諗。」40多歲的黃女士與即將讀小五的兒子雙依為命，由於本身持雙程證來港不能工作的緣故，只能靠兒子申請個人綜緩，換取微薄約三千多元的生活費，惟四千多元的劏房租金、逾千元的水電費，加上兒子二千多元的補習費，黃女士坦言每個月均「入不敷支」，只能向親友借錢應急，以及到慈善機構領取食物或食物劵過活。
由於罐頭的儲存期限較長，加上容易存放，不少機構都偏好派發這些預製的罐裝食物予有需要人士。「通常係茄汁豆、豆豉鯪魚、午餐肉、忌廉粟米嗰啲。阿仔唔知搵食艱難，成日話食厭罐頭，食親飯都無心機。其實依家罐頭愈嚟愈貴，唔係派嘅話，自己根本都買唔起。」黃女士無奈指出，對比其他同齡小朋友，兒子體重只有40多公斤，雖然十分肉痛，卻對此無能為力。
豆豉鯪魚罐頭雜貨店售價較便宜
內地食品價格近年急升，依靠內地進口罐頭的香港亦難獨善其身。本報記者近日走訪不同地區的零售店，包括非連鎖的雜貨店，以及不同品牌的連鎖超市，發現包括豆豉鯪魚、五香肉丁、火腿豬肉、午餐肉，以及茄汁豆等5種罐頭價格差異驚人。以227克的珠江橋牌豆豉鯪魚為例，翻查1997年的報章廣告，當年一間連鎖超市僅售5.6元，惟25年過去，現時連鎖超市一罐普遍售28元至32.9元不等，即較當年貴至少4倍。翻查消委會2019年4月調查超市同一罐頭平均價格，當時同款豆豉鯪魚罐頭只售23.2元，換言之在短短兩年多的時間，豆豉鯪魚罐頭加幅高達41.8%。至於雜貨店的售價普遍較低，售價介乎23元至25元一罐不等。
茄汁豆五香肉丁價格差距可逾一倍
另外，不同銷售點出售的同類罐頭，價格差異亦很大。當中，重量為420克的是蜜味茄汁豆，其中一間連鎖超市售25元一罐，但在雜貨店只售12元，兩者相差高達108.3%；而重量為142克的水仙花牌五香肉丁，有兩間連鎖超市同售27元，但有兩間雜貨店僅售13元，兩者相差高達107.7%。至於重量為397克的梅林牌午餐肉，其中一間連鎖超市售22.9元，但有雜貨店僅售15元，兩者相差52.6%。
葉本良：若非國家補貼50蚊一罐都買唔到
港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良向本報表示，疫情下中港兩地運輸物流成本較往常增加三至四成；加上全球原材料物價大漲，帶動罐頭價格大幅上升。他說：「以整午餐肉為例，罐頭入面九成都係豬肉，仲有麵粉等原材料。前排內地豬肉貴，烏克蘭打仗麵粉價格又升，再加埋鋁罐成本又加，仲有檢疫費、加工費等等，呢樣加5%，嗰度加10%，有乜可能唔貴？」
他又透露，現時內地罐頭外銷到港，需徵收17%增值稅，再加上人民幣與港幣有大約15%匯率差額，若非國家補貼，罐頭的成本近乎天價。他補充:「其實依家加幅已經算溫和，好多時候經銷商情寧硬食，都唔敢將升幅轉落消費者度；加上罐頭係戰略物資，國家會補貼，我哋先蝕住做到。如果無補貼嘅話，豆豉鯪魚一罐50蚊都買唔到。」