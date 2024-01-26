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2024-01-26 04:32:59
日報

am專題｜年宵市場2.4開鑼 大機構豪買桃花 花農料銷情增半成

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農曆新年將至，市民都會購買喜慶物品、年花裝飾家居，喜氣洋洋之餘，亦希望新年事事如意。全港15大年宵市場將於2月4日開鑼，花農亦密鑼緊鼓迎戰！年宵常客「蘭花大王」楊小龍表示，對新春市道感樂觀，市民買花時間較往年早，其花場一半的蘭花已「名花有主」。至於「香港經濟寒暑表」桃花，經營桃花批發的財記花園負責人郭先生表示，銷情未受近日經濟氣氛欠佳影響，銀行、商場等機構的訂單未見減少，銷情與往年相若；他續指，不擔心港人北上會影響本地花農生意。(文:李朗僑 攝影：陳奕釗)

桃花

蘭花花期可達2個月以上，新正頭繁花似錦，一向深受港人歡迎。楊小龍指，今年蝴蝶蘭維持過往價格，每株約120至150元，他預告，今年每個攤位會預備約2,000株，但由於攤位租金增加、工資等因素，年宵花價將輕微調高。他又觀察到，市民今年買花時間較往年早，月中已開始有人到花場，「蓋鳴暉早幾日都有嚟買花」，花場內逾萬盆花，截至本月24日已有過半被買走或落訂，相信銷情可增長5%。

桃花 街訪

郭先生

銀行6萬買「桃花王」

桃花的銷情向來被視為香港經濟寒暑表，機構訂花的熱度大致可反映經濟狀況。花場內種有逾800棵桃花的郭先生表示，沒有參加年宵花市，而銷情與往年相若、合乎預期，而包括銀行、商場等大機構的訂單未見減少，亦沒有改為選購較細及較便宜的桃花。由發鈔銀行訂購、高15呎的桃花更以逾6萬元成交，成為「桃花王」。郭先生相信銷情未有受經濟氣氛欠佳影響，「橫掂每年一次，呢啲錢都唔會慳」。郭先生續指，今年桃花價格每棵增約二、三百元，合適大家庭的桃花價格平均要二千至三千元，如花冧(花蕾)勻循、枝節稠密則需五千至六千元。被問到港人北上會否影響本地花農，郭先生坦言，内地農夫薪金、地價等營運成本均比香港低，令內地桃花較便宜，「我哋有熟客支持，唔係俾內地頂死」。然而，郭先生認為，內地桃花相對沒有質素保證，因內地天氣比香港冷，花有機會不開，「佢(買家)無要求就無所謂，但花唔靚又唔開，平都無用」，相信對桃花有要求的市民仍會支持本地花。

桃花 街訪

洪先生

內地花 本地花 各有所好

對於有否興趣北上買花，連續第4年在位於錦田的千葉園買蘭花的李小姐笑言，內地花若價廉物美，「知邊度有得買嘅話，會好心動」。而已在財記買桃花3年的洪先生則認為，「睇花最好係(花仍是)種緊地，唔係斬咗落嚟」，相信這樣選花才是最準確。

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