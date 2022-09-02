am專題｜店舖倒閉貓狗店長「失業」 棄養量升救助機構宿位爆滿

疫情衝擊本港經濟，不少店舖因經濟不景而倒閉，連帶一眾貓狗店長亦因此「失業」，其中火鍋店、藥房及藥材店均屬棄養重災區。香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅(Linda)透露，近半年棄養個案佔協會接收的數量按年急升兩成，由於領養的流轉速度，遠遠都追不上接收速度，加上空間有限和人手不足，協會「宿位」已全告爆滿，難以再接收新的拯救個案。
採訪：專題組 攝影：李睿哲
Linda接受本報訪問表示：「協會之前接收咗10幾隻貓店長，另外新界一帶回收倉地，亦令唔少倉狗被棄養，啲主人話我哋唔收，就會拎去人道毀滅，我哋於心不忍，唯有帶佢哋返嚟尋家。」她透露，由於空間有限，協會只可接收約200隻貓狗棄養個案。單是貓舍就已經有80多隻貓咪，亦有30多隻在暫託義工家中，同時尚有3隻貓貓正在留院；狗隻方面，暫時已有30隻狗狗入住狗舍和暫託人的家中 ，另有50隻有長期病患的狗狗，需要有心人助養。目前，協會「宿位」已全告飽和，難以再接收新救援個案。
Linda指出，香港的主人經常會「恃住」有動物機構善後，遇上移民、失業或寵物生病等難題，動輒便想將寵物遺棄，協會亦因此接收不少病弱或有攻擊性貓狗「滯留長住」，每月協會開支高達40萬元，「曾經有對夫婦堅持要領養好驚青嘅名種貓，仲誓神劈願話會好好照顧佢。點知最後又唔畀時間同耐性，話貓貓好惡好難處，又再將佢遺棄，話畀返我哋，令到貓貓受到二度精神傷害。」
事實上，部分貓隻被遺棄後，抵達貓舍後會出現精神萎靡、悶悶不樂、拒絕進食等情況，甚或會因環境出現巨大轉變，而引發自身疾病。Linda無奈指：「例如多比(貓貓)係主人堅持要棄養，唔知係因為情緒定係咩，嚟到已經好多日無食嘢，搞到要插喉。我哋勸主人不如嚟探吓佢，話多比好掛住佢，希望改善到貓貓情緒，但個主人都係一次都無嚟過，留低佢一隻孤零零喺度。」
為了拯救一眾貓狗生命，不被人道毀滅，推廣領養是唯一出路。過去一個周末，香港拯救貓狗協會在尖沙咀舉辦的夏祭市集領養日，希望為一眾狗狗尋家。當中曾被當作看門狗的「丑丑」，即使因貨倉倒閉被遺棄，她仍留守貨倉，十分忠心。狗女Camille更曾在極虛弱和饑餓時，主動走到香港拯救貓狗協會的犬舍門外求救，義工讓她飽餐一頓後，決心為她尋家過上好日子，不用再捱餓。