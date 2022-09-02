am專題｜店舖倒閉貓狗店長「失業」 棄養量升救助機構宿位爆滿

疫情衝擊本港經濟，不少店舖因經濟不景而倒閉，連帶一眾貓狗店長亦因此「失業」，其中火鍋店、藥房及藥材店均屬棄養重災區。香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅(Linda)透露，近半年棄養個案佔協會接收的數量按年急升兩成，由於領養的流轉速度，遠遠都追不上接收速度，加上空間有限和人手不足，協會「宿位」已全告爆滿，難以再接收新的拯救個案。

採訪：專題組 攝影：李睿哲

Linda接受本報訪問表示：「協會之前接收咗10幾隻貓店長，另外新界一帶回收倉地，亦令唔少倉狗被棄養，啲主人話我哋唔收，就會拎去人道毀滅，我哋於心不忍，唯有帶佢哋返嚟尋家。」她透露，由於空間有限，協會只可接收約200隻貓狗棄養個案。單是貓舍就已經有80多隻貓咪，亦有30多隻在暫託義工家中，同時尚有3隻貓貓正在留院；狗隻方面，暫時已有30隻狗狗入住狗舍和暫託人的家中 ，另有50隻有長期病患的狗狗，需要有心人助養。目前，協會「宿位」已全告飽和，難以再接收新救援個案。