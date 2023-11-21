am專題｜房協安達臣道「朗然」推售在即　擴大折扣率增房協財政壓力

房協安達臣道資助出售房屋「朗然」422伙即將推售，但樓市下跌下，會否跟隨居屋按市價六二折計價惹人關注。房協消息人士表示，房協關注居屋定價改制後折扣率增加，對房協財政構成壓力，需密切注意未來財政。房協前主席鄔滿海表示，折扣率受申請者負擔能力、樓價、地價和建築成本等影響，但強調房協與政府就釐定售價有商討的空間，政府有靈活的機制，讓房協有足夠資金繼續營運。

記者︰曾偉龍

前特首林鄭月娥於2018年修訂資助出售單位定價機制，以非業主住戶的家庭每月入息中位數，取代原來的白表家庭入息上限，計算負擔能。新機制下「居屋2018」的折扣率即由30%增至48%，由市價七折發售，改為市價五二折發售。

房屋局2019年宣佈，因應定價機制變動，房協或需調高資助出售房屋的折扣率，導致收入減少，影響房協的財政可持續性，故因應房協要求，政府修訂有關房協資助房屋項目的地價安排，針對資助出售房屋項目，由過往收取市值地價的一半，減至市值地價的三分之一，減幅達到33%，非住用部分則維持現時收取十足市值地價的安排；出租屋邨方面，房協過往需繳付市值地價的三分之一，則會減至象徵式的1,000元。而有關安排亦適用於房協發展的安達臣道用地。