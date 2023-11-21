am專題｜房協安達臣道「朗然」推售在即　擴大折扣率增房協財政壓力

房協安達臣道資助出售房屋「朗然」422伙即將推售，但樓市下跌下，會否跟隨居屋按市價六二折計價惹人關注。房協消息人士表示，房協關注居屋定價改制後折扣率增加，對房協財政構成壓力，需密切注意未來財政。房協前主席鄔滿海表示，折扣率受申請者負擔能力、樓價、地價和建築成本等影響，但強調房協與政府就釐定售價有商討的空間，政府有靈活的機制，讓房協有足夠資金繼續營運。
記者︰曾偉龍
前特首林鄭月娥於2018年修訂資助出售單位定價機制，以非業主住戶的家庭每月入息中位數，取代原來的白表家庭入息上限，計算負擔能。新機制下「居屋2018」的折扣率即由30%增至48%，由市價七折發售，改為市價五二折發售。
房屋局2019年宣佈，因應定價機制變動，房協或需調高資助出售房屋的折扣率，導致收入減少，影響房協的財政可持續性，故因應房協要求，政府修訂有關房協資助房屋項目的地價安排，針對資助出售房屋項目，由過往收取市值地價的一半，減至市值地價的三分之一，減幅達到33%，非住用部分則維持現時收取十足市值地價的安排；出租屋邨方面，房協過往需繳付市值地價的三分之一，則會減至象徵式的1,000元。而有關安排亦適用於房協發展的安達臣道用地。
房協過去推售的資助出售房屋綠悠雅苑、綠怡雅苑、翠鳴臺和翠嶺峰，均跟隨同年推售的居屋以市價七折發售，但即將推售的422伙「朗然」項目是2018年定改制後首個房協資助出售房屋項目。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦日前被問及會否跟隨房委會居屋以市價六二折發售時，僅指會參考房委會的折扣率，未保證最終折扣率與房委會居屋一樣，惹來猜測。
消息人士：房協內部關折扣率增加構成財政壓力
雖然政府早年已在地價上向房協提供補償，但消息人士表示，房協內部關注居屋定價改制後折扣率增加，會對房協財政構成壓力，相信未來一兩年的資助項目財政影響不大，但未來房協仍有很多資助項目推售，由於土地早已批出，難要求政府減價，建築成本亦難以壓縮，故房協需要密切留意尤其是明年以後的資助項目的財政。消息人士又強調，房協不需要賣樓賺大錢，但要保持資金鏈健康。
房協前主席鄔滿海亦表示，資助出售房屋折扣率的釐定應考慮對申請者負擔能力、樓價、地價和建築成本等，「樓價漲得太高……中產收入未必跟到樓價升（幅），需要提高（折扣率），係睇數據」。他又指，房協需要自負盈虧，需要足夠的資金繼續運作，提供房屋予市民，亦與政府一直有緊密的連繫，釐定售價上有商討空間，政府亦會理解，有靈活的機制，讓房協有營運的資金。
招國偉：蝕住賣未必是好事
公屋聯會總幹事招國偉表示，房協有營運壓力，若其資助出售房屋跟足房委會居屋折扣率而「蝕住賣」，未必是好事，故若折扣率略低於居屋，屬可以理解。他又認為，房協項目較少，不似房委會可透過推出不同居屋組合減少樓價的影響，「多啲新界盤就冇咁傷」。對於「朗然」申請情況，招國偉指，樓價無疑會對申請情況有影響，但過去房協項目受歡迎，且單位質素較居屋佳，相信仍會受歡迎，但較難估計超額申請情況，「如果要講個數，估計係10倍」。
房屋局未有正面回覆向房協提供的地價優惠是否建基於房協跟隨房委會就其資助出售房屋提供同等的折扣率，僅稱房協的資助出售房屋和房委會居屋的定位相若，房協推售有關單位時，會參考最新一期居屋所採用的折扣率。