am專題｜房署查疑違規個案可強制回購 有居屋長者有份申請冇份住

為鼓勵長幼共住，居屋和綠置居均有「家有長者優先選樓計劃 」，預留三成優先選樓配額，但過去有家庭買樓後長者未有實質入住，違反規定。房署回覆，任何家庭成員倘事前未得房委會書面同意，不再實際或永久地在單位內居住，便可被強制將單位售回房委會；房署正就數宗懷疑個案進行調查。房委會委員招國偉認為，除長者家庭未同住外，「暗盤」出租、業主與他人對調單位和空置單位均屬違規，單位可被強制回購。

資助房屋資源珍貴，房屋局長何永賢多次表明會打擊濫用公營房屋，但坊間一直有指以「家有長者優先選樓計劃」申請居屋但未與長者同住的做法，亦有業主空置資助房屋後轉售的情況。資助出售單位的買賣協議列明，有關物業須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住，倘未得房委會書面同意而不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由業主負責。上月截止申請的一期居屋，「申請須知」文件更首次新增段落，列明上述要求。

房屋署回覆稱，房委會1998年推出「家有長者優先選樓計劃」，鼓勵合資格家庭與年長親人同住，而為防止濫用，除因永久離開、去世或其他體恤理由外，申請表上的長者業主不得在業主紀錄上除名。署方表示，現正就個別可能違反住用規定的個案進行調查，以採取適當行動。

房署：若涉瞞報虛報必嚴肅跟進

房署及後再回覆指，房屋署正就數宗懷疑個案進行調查，包括聯絡懷疑涉事單位業主會面、到有關單位視察及要求有關業主提供所需文件，以了解單位居住情況，回應社會對違反居住規定的個案的關注。若涉瞞報或虛報資料，署方必定嚴肅跟進及採取適當行動。

長者家庭選樓的優先次序在一般家庭之前，並預留總單位三成的配額。例如今期居屋設有2,700個長者家庭配額，一般家庭則有5,554個配額，長者家庭有兩個編號，即除競逐長者家庭配額外，亦可經一般家庭配額選樓。參考居屋2022，白表長者家庭和一般家庭的選樓機會分別為16.2%及6.6%，而綠表長者家庭和一般家庭的選樓機會分別為5.1%和12.1%。