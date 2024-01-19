am專題｜手機模擬賭博遊戲無驗證玩家年齡 專家：網上賭癮更難戒

智能手機可用作親友聯絡，各類程式更可提供遊戲、音樂、影片等娛樂功能。眾多手機遊戲中，不乏老虎機、撲克等模擬賭博類型遊戲，下載時不用提供年齡證明，課金方式五花八門，玩家「有輸有贏」與真實的賭博無異。有戒賭服務機構表示，比起真實賭場，不同年齡層市民可全年無休接觸網上賭博，一旦成癮較難戒掉；又指賭博有年輕化跡象，但戒賭求助卻沒有，加上年輕隱性賭徒更難接觸，情況令人憂慮。 記者：李朗僑 消委會早前實測6款聲稱以成年人為對象的模擬賭博遊戲，發現所有均無驗證玩家年齡，玩家可直接進入。此外，遊戲設付費抽獎、戰利品箱、刮刮卡、彩票等內購項目，但並非全部均列出中獎機率，玩家或要為抽到心儀物品而持續課金。消委會續指，現行《賭博條例》未能針對網上博彩行為，以及與賭博性質相似的模擬賭博遊戲，建議政府檢討現行法例和參考海外監管方法，為網上賭博訂立專屬法例。

網上賭博難戒甩 提供戒賭服務的香港明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍指，年輕人接觸五花八門的賭博，包括賭博手機遊戲，而疫情期間，不法集團在即時通訊軟件如Telegram、WhatsApp等開設群組，接受非法賭博下注變得容易，「佢唔理你幾多歲，都隨機照發賭博訊息」，青年人很容易參與賭博。 根據展晴中心賭博失調個案資料統計，在2003至2023年間接7,724宗求助，62.9%為主動申請服務，而18歲或以下求助人士只有44人，佔總個案數目的0.57%。伍淑萍指，青少年花費金額一般不高，未必會求助。但賭博有慣性，而年紀愈大、有收入來源或情況惡化。她又指，「賭博有年輕化趨勢，但求助就無」，形容情況令人憂慮，各機構和當局要一起推廣戒賭。