am專題｜揭消防及救護學院吸煙亂象 煙頭火機亂扔水渠非吸煙區照食 (多圖)

胡亂拋棄煙蒂，不但會被罰款，甚至可能引起火警！本報日前接獲讀者報料，指位於將軍澳百勝角的消防及救護學院，有大批教官及學員涉嫌無視法規，在學院內的禁煙範圍公然「煲煙」，甚至將大量煙蒂隨處丟棄到山邊大水渠。據記者了解，教官和學員吸煙的地點，遍佈全校近30棟大樓，部分為指定吸煙區，但部分則為禁煙區，其中一個吸煙熱點是學生宿舍旁邊的大水渠，渠內有被近百亂扔的煙頭，並夾雜打火機和紙巾，畫面令人震撼。
採訪：專題組
學員無份食有份執轟不公
有學員透露，學院內吸煙人數較多，不時見到三五成群「圍爐」，「佢哋仲要恃住無人會知，將啲煙頭亂掟。」該名學員續指：「嗰度寫明係吸煙區，仲貼咗兩張告示，提醒大家唔好隨處亂拋煙頭，同埋要將煙頭放喺收集桶。但好多教官同學員貪方便，好無公德心將煙頭掟落水渠。當積咗好多喺渠嗰陣，明明無份食都好，都要我哋班學仔跳落坑渠執，請問公平咩？」
近百煙頭亂扔夾雜打火機
從學員向本報提供照片所見，學生宿舍傍約半米闊的大水渠內，有近百個煙頭被胡亂丟棄，當中更夾雜打火機及紙巾等物品。不過，只是一步之遙，已是學院所規定的「指定吸煙區」，牆上貼有A4紙寫明「吸煙區」的字眼，底下則設有一個煙蒂收集箱，多個印著「Marlboro」、「Kent」、「Mevius」的煙盒清晰可見。另外有兩張告示提醒吸煙人士，不要亂拋垃圾，惟不是人人遵守。
非吸煙區放收集箱 防煙門長期打開
消防及救護學院吸煙者眾，吸煙地點遍佈全校近30棟大樓，當中包括列作「指定吸煙區」的模擬車站「百勝角站」、教學大樓有蓋天台機房範圍。而不屬「指定吸煙區」的行政大樓後樓梯，同樣放有煙蒂收集箱，有人竟將紙巾棄置在內。仔細一看，該張紙巾亦有被煙頭燒著的痕跡，稍一不慎隨時招惹祝融。而行政大樓後樓梯的防煙門，更被人用沙包頂著長期打開，有違防煙門必須關閉的規定。有學員形容：「有蓋地方又食得，後樓梯又食得，根本係無王管。」
消防處：嚴禁屬員在非指定吸煙區吸煙
消防處回覆本報查詢表示，處方一直全力支持及推行政府的「工作地點無煙政策」，為尊重吸煙者及非吸煙者的權益，消防及救護學院在學院內已設立了指定吸煙區，並嚴禁屬員於非指定吸煙區吸煙。當中，教學大樓有蓋天台範圍、學生宿舍大水渠旁及模擬車站「百勝角站」旁，均為學院的指定吸煙區。學院於各指定吸煙區，會設有煙蒂收集箱，並張貼告示，要求吸煙者自律把煙蒂投進煙蒂收集箱，而所有學員及職員均有責任，保持自己使用的範圍內整齊清潔。
至於行政大樓後樓梯範圍則為非吸煙區，除指定吸煙區外，學院並無於其他地方設置煙蒂收集箱。行政大樓後樓梯地下防煙門，是該大樓的其中一個出入口，日常均有人使用，門上貼有告示提醒屬員該門須保持關閉。此外，學院亦經常敦促管理人員，如發現防煙門被打開應馬上把門關上。