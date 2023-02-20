am專題｜揭消防及救護學院吸煙亂象 煙頭火機亂扔水渠非吸煙區照食 (多圖)

胡亂拋棄煙蒂，不但會被罰款，甚至可能引起火警！本報日前接獲讀者報料，指位於將軍澳百勝角的消防及救護學院，有大批教官及學員涉嫌無視法規，在學院內的禁煙範圍公然「煲煙」，甚至將大量煙蒂隨處丟棄到山邊大水渠。據記者了解，教官和學員吸煙的地點，遍佈全校近30棟大樓，部分為指定吸煙區，但部分則為禁煙區，其中一個吸煙熱點是學生宿舍旁邊的大水渠，渠內有被近百亂扔的煙頭，並夾雜打火機和紙巾，畫面令人震撼。 採訪：專題組 學員無份食有份執轟不公 有學員透露，學院內吸煙人數較多，不時見到三五成群「圍爐」，「佢哋仲要恃住無人會知，將啲煙頭亂掟。」該名學員續指：「嗰度寫明係吸煙區，仲貼咗兩張告示，提醒大家唔好隨處亂拋煙頭，同埋要將煙頭放喺收集桶。但好多教官同學員貪方便，好無公德心將煙頭掟落水渠。當積咗好多喺渠嗰陣，明明無份食都好，都要我哋班學仔跳落坑渠執，請問公平咩？」

近百煙頭亂扔夾雜打火機 從學員向本報提供照片所見，學生宿舍傍約半米闊的大水渠內，有近百個煙頭被胡亂丟棄，當中更夾雜打火機及紙巾等物品。不過，只是一步之遙，已是學院所規定的「指定吸煙區」，牆上貼有A4紙寫明「吸煙區」的字眼，底下則設有一個煙蒂收集箱，多個印著「Marlboro」、「Kent」、「Mevius」的煙盒清晰可見。另外有兩張告示提醒吸煙人士，不要亂拋垃圾，惟不是人人遵守。 非吸煙區放 收集箱 防煙門長期打開 消防及救護學院吸煙者眾，吸煙地點遍佈全校近30棟大樓，當中包括列作「指定吸煙區」的模擬車站「百勝角站」、教學大樓有蓋天台機房範圍。而不屬「指定吸煙區」的行政大樓後樓梯，同樣放有煙蒂收集箱，有人竟將紙巾棄置在內。仔細一看，該張紙巾亦有被煙頭燒著的痕跡，稍一不慎隨時招惹祝融。而行政大樓後樓梯的防煙門，更被人用沙包頂著長期打開，有違防煙門必須關閉的規定。有學員形容：「有蓋地方又食得，後樓梯又食得，根本係無王管。」