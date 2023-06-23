am專題｜日本水貨止痛感冒藥　藥房懶理無註冊照賣

水貨日本藥違規周街賣。本報記者早前到多區視察，發現不少藥房及網店，涉嫌違規出售日本熱賣藥品——白兔牌「EVE」系列止痛藥，以及大正製藥「黃金A綜合感冒藥」。兩款水貨藥都未在本港註冊，前者含有「布洛芬」(Ibuprofen)成分，後者則含有「二氫可待因」(Dihydrocodeine)成分，均屬「第一部毒藥」，相關店舖銷售無註冊藥劑製品已屬違法。有藥劑師警告，市民服用未經註冊的水貨藥，會為健康帶來風險，後果可大可小。
採訪：專題組
日本熱賣藥品白兔牌「EVE」系列的止痛藥，以及大正製藥」「黃金A綜合感冒藥」，是港人遊日時必買手信之一。不過，記者日前發現，上述未有在本港註冊的水貨藥，竟在將軍澳一家藥房涉嫌違規出售，該藥房門口雖貼有「Rx」標誌，但當時並無註冊藥劑師在場，負責出售相關水貨藥的亦只是一般店員，並放在貨架任人選購。
店員：食佢好過睇醫生
在涉事藥房當眼處，放有一盒日本製白兔牌「EVE QUICK」的銀色包裝止痛藥，以及數盒大正製藥「黃金A綜合感冒藥」微粒裝和藥丸裝。記者以顧客身份向藥房一名男店員查詢，店員隨即力銷，指顧客都覺得相關藥品特別有效，銷量極好，其中白兔牌「EVE QUICK DX」金色包裝的加強版，更已賣斷市。店員說：「依家EVE銀色包裝賣98蚊，黃金A感冒藥賣118蚊，好多人疫情下都搶購，買嚟看門口，食佢好過睇醫生。」
及後，記者又表明有胃痛等問題，追問是否仍可服用，該名男職員即說：「好少事啫，食嗰陣再加粒胃藥就得。」當他見記者略帶遲疑，再落足嘴頭稱，「總之咩體質都啱食架，呢隻藥好難拎貨，唔係度度都有得賣，手快有手慢無。賣完之後，我哋都唔知幾時先有得再入貨啦。」當記者再查問成分及藥物有否註冊時，店員就顧左右而言他，只稱藥物成分安全及有效。
除了藥房有售之後，記者發現不少網上平台，亦有相關藥物出售。當中，店主更以「皇牌產品主要針對頭痛、發燒等症狀，能快速發揮效用的止痛藥」作招倈。該網店更指，顧客除可在其位於荔枝角的工廈單位取貨外，亦提供順豐到付服務，並指到期日為2024年或以後，但當中並未提及貨品來源。
藥劑師：兩種藥無在港註冊出售已屬違例
事實上，白兔牌「EVE」系列止痛藥，早前曾被衛生署指出，相信含有第一部毒藥「布洛芬」；「布洛芬」屬非類固醇消炎藥，用於紓緩痛楚，副作用包括腸胃出血。而大正製藥的「黃金A綜合感冒藥」，亦被指含有「二氫可待因」成分，可用於止咳，副作用包括噁心、嘔吐和便秘。香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華指出，上述兩種藥物均沒有於香港註冊，出售已屬違例。他警告，市民若胡亂自行購買服食，或會為健康帶來風險。「布洛芬如果服食過量，腎臟會出現問題，心臟亦會出現水腫；而二氫可待因係有鴉片成分，服食過量更會抑制呼吸，後果可大可小。」
根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品均需要向藥劑業及毒藥管理局註冊，才可以在市面合法售賣。而銷售沒有註冊藥劑製品屬於違法行為，最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。