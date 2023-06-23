am專題｜日本水貨止痛感冒藥　藥房懶理無註冊照賣

水貨日本藥違規周街賣。本報記者早前到多區視察，發現不少藥房及網店，涉嫌違規出售日本熱賣藥品——白兔牌「EVE」系列止痛藥，以及大正製藥「黃金A綜合感冒藥」。兩款水貨藥都未在本港註冊，前者含有「布洛芬」(Ibuprofen)成分，後者則含有「二氫可待因」(Dihydrocodeine)成分，均屬「第一部毒藥」，相關店舖銷售無註冊藥劑製品已屬違法。有藥劑師警告，市民服用未經註冊的水貨藥，會為健康帶來風險，後果可大可小。

日本熱賣藥品白兔牌「EVE」系列的止痛藥，以及大正製藥」「黃金A綜合感冒藥」，是港人遊日時必買手信之一。不過，記者日前發現，上述未有在本港註冊的水貨藥，竟在將軍澳一家藥房涉嫌違規出售，該藥房門口雖貼有「Rx」標誌，但當時並無註冊藥劑師在場，負責出售相關水貨藥的亦只是一般店員，並放在貨架任人選購。

店員：食佢好過睇醫生

在涉事藥房當眼處，放有一盒日本製白兔牌「EVE QUICK」的銀色包裝止痛藥，以及數盒大正製藥「黃金A綜合感冒藥」微粒裝和藥丸裝。記者以顧客身份向藥房一名男店員查詢，店員隨即力銷，指顧客都覺得相關藥品特別有效，銷量極好，其中白兔牌「EVE QUICK DX」金色包裝的加強版，更已賣斷市。店員說：「依家EVE銀色包裝賣98蚊，黃金A感冒藥賣118蚊，好多人疫情下都搶購，買嚟看門口，食佢好過睇醫生。」

及後，記者又表明有胃痛等問題，追問是否仍可服用，該名男職員即說：「好少事啫，食嗰陣再加粒胃藥就得。」當他見記者略帶遲疑，再落足嘴頭稱，「總之咩體質都啱食架，呢隻藥好難拎貨，唔係度度都有得賣，手快有手慢無。賣完之後，我哋都唔知幾時先有得再入貨啦。」當記者再查問成分及藥物有否註冊時，店員就顧左右而言他，只稱藥物成分安全及有效。