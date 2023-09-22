am專題｜日水產禁令未現災難式恐慌 日食肆生意止跌 報團遊日復常 學者︰水產禁令維持至少1年

港府禁止進口福島等10都縣水產近一個月，「日食」首當其衝。經營日式餐廳的香港餐飲聯業協會會董陳強表示，日本排核污水前後的一星期，生意最受打擊，數月來已有一至兩成日式食肆休業、轉型及結業；但隨輻射數據正常，食客陸續恢復信心，估計本月生意止跌並有機會微升，形容業界已度過危險期。水產禁令實施一個月，浸大生物系榮休教授黃煥忠表示，輻射物累積下濃度會增加，相信水產禁令會至少維持1年。化學博士鄺士山則指，數據顯示排水無問題，卻令不少日式食肆無辜倒閉，港府應撤回管制措施。

日水產樣本輻射檢測全部合格

福島核電廠上月24日排放核污水至太平洋，港府同日落實禁令，禁止來自福島等10個都縣的水產品進口香港。食安中心及漁護署自日本排核污水至昨日分別檢測共4,456個日本進口食物及1,402個本地漁產品樣本，至今全部樣本輻射水平合格。天文台亦沒有發現本港水域的環境輻射水平有異常。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強向本報表示，傳出排放核污水的約兩個月內，日式食肆生意暴跌約四成，其中在排放前後各一周的生意最為嚴峻，本地原有逾4,000間日式食肆，約有10%至20%受事件影響需要休業、轉型甚至結業，「(客人)好驚，(生意)唔知點做落去。」不過隨兩地檢驗數據顯示相關輻射水平正常，加上公眾對輻射認知增加，新聞報道減少，公眾對日食的信心逐步恢復，「做生意嘅都有返啲信心，至少可以部署下」。

料日食肆度過危險期

他估計，日式食肆業界本月生意可止住下跌的趨勢，並有機會回升，相信已度過危險期，可著手吸引食客重返日本食肆，例如提供優惠，期望生意在未來兩個月內回升一至兩成，「香港人始終鍾意食日本嘢」，但指業界「復常」仍有很長的路，希望政府可向業界提供特殊津助。

但他相信如輻射數據可以保持安全，事件算是暫告一段落，並指政府應加強宣傳檢測非常嚴謹，抵港的日本食品很安全，增加公眾信心，「今次真係check(檢查)得好嚴。」