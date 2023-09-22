am專題｜日水產禁令未現災難式恐慌 日食肆生意止跌 報團遊日復常 學者︰水產禁令維持至少1年

港府禁止進口福島等10都縣水產近一個月，「日食」首當其衝。經營日式餐廳的香港餐飲聯業協會會董陳強表示，日本排核污水前後的一星期，生意最受打擊，數月來已有一至兩成日式食肆休業、轉型及結業；但隨輻射數據正常，食客陸續恢復信心，估計本月生意止跌並有機會微升，形容業界已度過危險期。水產禁令實施一個月，浸大生物系榮休教授黃煥忠表示，輻射物累積下濃度會增加，相信水產禁令會至少維持1年。化學博士鄺士山則指，數據顯示排水無問題，卻令不少日式食肆無辜倒閉，港府應撤回管制措施。
記者︰曾偉龍
日水產樣本輻射檢測全部合格
福島核電廠上月24日排放核污水至太平洋，港府同日落實禁令，禁止來自福島等10個都縣的水產品進口香港。食安中心及漁護署自日本排核污水至昨日分別檢測共4,456個日本進口食物及1,402個本地漁產品樣本，至今全部樣本輻射水平合格。天文台亦沒有發現本港水域的環境輻射水平有異常。
香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強向本報表示，傳出排放核污水的約兩個月內，日式食肆生意暴跌約四成，其中在排放前後各一周的生意最為嚴峻，本地原有逾4,000間日式食肆，約有10%至20%受事件影響需要休業、轉型甚至結業，「(客人)好驚，(生意)唔知點做落去。」不過隨兩地檢驗數據顯示相關輻射水平正常，加上公眾對輻射認知增加，新聞報道減少，公眾對日食的信心逐步恢復，「做生意嘅都有返啲信心，至少可以部署下」。
料日食肆度過危險期
他估計，日式食肆業界本月生意可止住下跌的趨勢，並有機會回升，相信已度過危險期，可著手吸引食客重返日本食肆，例如提供優惠，期望生意在未來兩個月內回升一至兩成，「香港人始終鍾意食日本嘢」，但指業界「復常」仍有很長的路，希望政府可向業界提供特殊津助。
但他相信如輻射數據可以保持安全，事件算是暫告一段落，並指政府應加強宣傳檢測非常嚴謹，抵港的日本食品很安全，增加公眾信心，「今次真係check(檢查)得好嚴。」
禤國全：影響遊日報團僅3天
曾指因日本排核污水報團人數跌兩成的東瀛遊執行董事禤國全表示，原預計日本團的報團數字需要數星期才可恢復，結果在排水的兩天後已「復常」，「星期四排水，星期六就(報團人數)返來……睇數字，只係排水前一日到之後嗰日，得3日受影響」。對於團友對遊日飲食有否特別要求，他指出，飲食是日本遊的一部分，訪日遊客不會擔心，「睇數字，憂心就唔會去，唔會又驚又要去。」
鄺士山指日式食肆倒閉無辜
浸大生物系榮休教授黃煥忠表示，政府以謹慎態度禁止和檢驗日本水產，保障在港不會吃到有問題日本水產。他又認為，雖然現時數據顯示排水的輻射水平安全，但現時僅是首批排水，而輻射物累積下濃度會增加，需要較長時間觀察，估計需要1至2年後有較多數據時再對禁令作風險評估，「唔好諗一兩個月睇唔到(輻射)就冇事」。
關注事件的化學博士鄺士山認為，國際原子能機構檢視數據後判斷核廢水經處理後排海沒有問題，過去一個月的檢驗數據亦反映安全。他批評，港府對日本施以的水產禁令出於政治原因，而非科學原因，導致不少日式食肆無辜倒閉，是「完全不必要」，港府應撤回管制措施，以利日式食肆做生意，「由始至終都冇需要，好多人都繼續去日本食嘢。」
環境局：港府密切監察 評估風險
對於會否檢討放寬對日本水產的管制措施，環境及生態局回覆指，福島核電站排放核污水的規模前所未有，目前未能保證淨化裝置能長期連續有效運作，不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險；而核電站完成的首輪排放僅佔核污水貯存量的0.6%，港府會繼續密切監察日本進口食品和福島核電站排放核污水的最新情況，評估相關風險。