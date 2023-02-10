am專題｜易通行不停車繳費實施在即　的士業界憂與乘客爭拗隧道費

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統實施在即，所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，對於大部分使用人手收費亭繳費的「搵食車」而言，新措施增加司機與乘客就隧道費的爭拗。有前線的士司機亦指，為分拆相關隧道費用，需額外自費購買一張「商用車司機卡」及一個「商用車司機卡底座」；而在交更時若一時大意未有取回自己的「司機卡」，或令帳目變得混亂。有車主則擔心，需承擔個別司機不補交隧道費所產生的附加費用。 採訪：專題組

的士業界分拆隧道費額外購買司機卡及卡座 相比起普通私家車只需在擋風玻璃窗貼上「車輛貼」，直接透過無綫射頻識別技術，配合自動車牌識別技術，經預先選定的付款方式，如信用卡、銀行戶口、轉數快或八達通等，支付繳交隧道費；商用車輛除貼上「車輛貼」外，如需要分拆隧道費，可選擇經流動應用程式，或額外購買一個「商用車司機卡底座」及一張「商用車司機卡」。的士業界便指，不少車主都選擇後者，租車司機在每次開工時，需將「司機卡」插入「卡底座」，以便在綁定帳戶扣取隧道費。司機收工時，將「司機卡」取回便可。當局指，如司機在開工時無插卡或安裝不正確，隧道費服務商將向登記車主收取相關隧道費。

身兼汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任的前線的士司機勞士正表示，「易通行」由車主以車牌號碼登記，而駕駛的士的司機，需自行花費120元額外申請一張「司機卡」，並每次行車前將卡插入「底座」。他稱，行內有不少替更司機，擔心做法會引起不必要混亂，「日日揸唔同車，唔記得收返張卡畀下個司機用咗，又或者開工前唔見咗張卡，咁係咪就無得開工呢？就算事後要查返，我每日開咁多架車，過咁多唔同隧道，係咪又真係記得？」 前線司機憂就隧道費與乘客爭拗 勞士正續稱，「易通行」推行後，最擔心的其中一個問題，是引發乘客與司機之間的金錢糾紛。他解釋：「以前的士經過收費亭，司機會停低畀錢，顯示屏亦會顯示到嗰條隧道收幾錢，但依家唔駛停車過隧道，對於本地市民而言，已經有機會引發金錢上嘅爭拗，香港條條隧道唔同收費，唔係個個都知畀幾錢，乘客會怕司機收多咗錢。旅客問題會更大，旅客會疑惑，點解司機行車期間明明無畀錢呢個舉動，但車資上又額外收隧道費。」