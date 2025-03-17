am專題｜景品機一局貴過5蚊涉違牌照 冒險樂園推專屬電子幣「補鑊」

景品機(夾公仔機為當中一種)店近年大行其道，成為不少市民消閒的好去處。本報記者早前報道，領有「有獎娛樂遊戲牌照」的連鎖室內遊樂場——美國冒險樂園，分店內的景品機紛紛「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，引來不少市民熱議。記者其後追查發現，若以冒險樂園正價每個代幣2元計算，「大減價」後每局實際付出仍高於牌照條件規定，不能超出5元的要求。有身兼律師的立法會議員直言，冒險樂園此舉有違反牌照條件之嫌。冒險樂園最新推出「景品機專屬電子幣」，並以每個代幣平過1元作招徠，疑為符合牌照條件「補鑊」。

記者：陳芷晴

本報上周三(12日)曾就「大減價」後疑仍未符牌照條件一事向冒險樂園查詢，至截稿時未獲回覆。民政事務總署回覆本報查詢則指，轄下牌照事務處去年曾接獲1宗、有關冒險樂園有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警方跟進。

總署又指，根據《賭博條例》，任何人士擬組織或經營有博彩成分的有獎娛樂遊戲，必須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，否則或屬非法賭博；而該牌照條件規定，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。至於涉「有獎娛樂遊戲牌照」的巡查及執法工作由警方負責，當牌照處收到投訴或舉報，會轉交警方跟進，以調查是否有違法行為。