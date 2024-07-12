am專題｜書展不足七成參展商設電子支付 崔定邦批欠招待旅客必需配套

香港書展即將開幕，今年有437間參展商，按年減18.8%，其中只有304間提供電子支付，佔比69.6%，綜合書刊館的相關比例更只有63.3%。旅遊促進會總幹事崔定邦批評，書展使用電子支付的比例過低，欠缺做旅客生意的必需配套。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，參展商包括平時沒有零售業務的批發商，建議貿發局安排參展商於展期內使用電子支付，便利旅客。 記者︰曾偉龍

被列為盛事項目的香港書展將於本月17至23日舉行，冀吸引旅客和本地書迷入場消費，香港書展去年吸引近百萬人次入場，當中約一成是旅客。香港書展網站顯示，今年共有437間參展商參加香港書展，較去年的538間大減18.8%；「兒童天地」有165間參展商，按年跌9.3%；「綜合書刊館」有139間參展商，按年跌3.5%。 電子支付普及，在437間參展商中，只有304間參展商提供電子支付，佔比69.6%，比例按年減少約5個百分點。主要售賣書籍的「綜合書刊館」只有88間參展商接受電子支付，佔比63.3%，與去年相若，有售賣補充練習的「兒童天地」則有127間參展商可使用電子支付，佔比77%。

崔定邦

削弱客人體驗損生意 旅遊促進會總幹事崔定邦表示，香港書展作為盛事，參展商希望做旅客生意，而軟件支付是其中一個必需的配套，「做旅客生意，提供軟件支付係最基本」。他指出，內地和澳洲旅客非常習慣使用軟件支付，較少使用現金，不設電子支付會對旅客造成不便，削弱客人的體驗，減少生意。

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，一般零售商戶都已有電子支付，估計屬批發商的參展商因成本和手續問題，未有申請安裝電子支付，「一年都做唔到兩次展覽，未必識做，亦唔係即刻申請到，寧願收現錢」。他又指，即使有關書商願意申請電子支付，由於日常沒有零售業務，手續費或較其他零售商戶高很多，亦未必划算。 他建議，貿發局可擔當統籌角色，與參展商接洽，並以優惠價鼓勵參展商在展場內使用暫時性的電子支付，方便旅客購書。他續指，現時市面上的零售商戶普遍已有使用電子支付，「都八八九九，茶餐廳都會用」。