am專題｜書展客每年非書展購書355元創8年低 出版業︰多逛書店讀者不去書展

書展謝幕，貿發局調查指入場客人均消費912元，按年升4.6%，佔全年購買印刷書平均開支74%，即非書展購書開支僅355元，是2016年以來最低，而受訪者單月電子及紙本閱讀時數則回升至16小時及19小時，仍較疫前為低。香港出版總會副會長蘇惠良表示，數字反映參加書展的讀者平時較少到書店，平時流連書店的讀者未必願意去書展，期望政府加大資助協助小書商參展，令書種更多元，吸引書迷入場和推廣新作家。記者︰曾偉龍

今屆書展本月23日謝幕，貿發局自2016年起公布入場人士閱讀習慣和消費調查，今年受訪820人的場內人均消費達912元，按年上升4.6%，亦是2016年以來最高，佔受訪者全年購買印刷書籍開支的74%，比例亦創新高，即該年的非書展購書開支僅355元，同為2016年以來新低。

閱讀時數方面，65%受訪者指過去一個月有閱讀電子書，比例與去年一樣，其平均閱讀時數為16小時，高於去年的9小時；而97%受訪者過去一個月有閱讀印刷書籍，較去年微增1個百分點，平均閱讀時數為19小時，亦高於去年的16小時。不過今年閱讀情況仍遜於疫前的2019年，當年有98%受訪者表示過去一個月有閱讀印刷書，閱讀時間為23小時，有近70%人表示過去一個月有閱讀電子書，相關閱讀時間為18小時。