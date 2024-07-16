am專題 書展系列｜Q版神明圖鑑介紹港史 七姐會彰女權拜哪吒證鼠疫嚴重

香港神明故事豐富，專門研究著作卻不易入口，有繪畫Q版歷史人物的作者「倫@化外」將推出《神話香港史——開埠以來最神的香港史》，為耶穌、佛佗和濕婆等54組神明重塑Q版形象，介紹神明之餘，更寫香港歷史。他舉例，十九世紀民眾從內地請來哪吒三太子等神對抗鼠疫，側見民情慌亂，而七姐和七姐會在港的發展，亦見證香港女性地位冒升。記者︰曾偉龍

作者倫@化外一直於Facebook專頁「化外」繪畫Q版歷史人物，推廣歷史，繼前作《四格香港史》，今年將於香港書展期間推出新作《神話香港史——開埠以來最神的香港史》，以現代方式介紹在香港的中西神明故事和當中的香港歷史。 他指，書本目標吸引輕讀者，會兼顧趣味和內容，除重繪54組本地神明的Q版形象，以圖鑑方式介紹神明，且加入雷達圖，列出神明在神力、知名度和流行創作量等的不同能力值，行文亦加入很多輕鬆笑話，務求內容最易為讀者接受。 倫@化外在重塑神明的形象上花很多心思，他稱，神明形象在古代常受演義小說影響，屢有變化，他重畫神明亦考慮了現今社會價值，例如他描述濟公的酒肉和尚形象時，會給他戴上派對啤酒帽，手捧一桶炸雞，取代不合時宜的狗肉，財神則手持一把噴出美金的噴鈔槍，龍母亦參考《權力遊戲》中龍母演員艾蜜莉亞克拉克的形象，增加趣味。



側見社會變化演進 雖然是入門級別書籍，他仍希望讀者可從有限的篇幅中，深入了解神明和相關的香港史，故閱讀大量資料，去蕪存菁，除卻維基百科級別的資料，更著重讓讀者理解歷史脈絡。他舉例，十九世紀本港發生鼠疫，有學者發現當時民眾從鄉間請來哪吒三太子、濟公和綏靖伯等大量神明，祈求對抗瘟疫，而這些神明在港的影響力在疫症後迅速減退，側面反映當時人們活在瘟疫下的無助，向各方神明求救。 戰後全球女性地位上升，倫@化外說，下嫁牛郎的仙女七姐形象亦因應社會需要而改變，七姐原來形象較為順從，隨女性地位提升，較多被強調獨立一面，而籌辦拜七姐的七姐會更是早期的女性結社活動，後來商場更會在七夕舉辦活動，側見社會愈趨富裕。他又指，本港大埔有上碗窰樊仙宮，拜祭陶瓷業的行業神樊仙，一間廟宇便證明陶瓷業在本地曾有一段興旺歷史，因為必須有足夠多的陶瓷匠，才可支持行業神的信仰。

