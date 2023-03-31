am專題｜業界搭路助更生人士成會計師　懲教：絕不放棄呢代年輕人

「坐過監、有案底，仍可以做會計師？」答案原來是可以的。修例風波發生超過3年，警方拘捕逾萬人，其中涉及修例風波及違反《港區國安法》的在囚者有522人，佔總在囚人口的6.9%，當中不乏大學生或專業人士。因應相關人士陸續被判刑及出獄，懲教署去年10月開始調整更生計劃方向，推出「『招』『職』創未來」生涯規劃，並絞盡腦汁於各大企業穿針引線，只為他們謀求一職半位。問及為何要如此費煞苦心，懲教事務監督林賜良誠懇答了一句：「因為絕對唔放棄呢代年輕人。」 採訪：專題組 二十多歲的桐桐(化名)是一名大學生，紥起一頭長長秀髮，雙手塗上白綠相間的素雅指甲油，性格文靜細心的她，說話輕柔有禮，與街上任何一個青春無敵的少女無異。唯一與她身份不符的，是年前她曾因刑事毀壞而被判入羅湖懲教所服刑。「入去院所嗰陣好唔適應，亦有好多嘢擔心，好怕無晒未來，心情好低落。」

過來人出獄到會計師樓實習 桐桐指，那段人生的黑暗時期，家人沒有放棄她，懲教更生組職員亦主動前來開解，為她指出一條羊腸小徑，「我大學係主修金融相關嘅學科，嗰陣聽到『招』『職』創未來呢個計劃，入面有會計行業，覺得幾有興趣。到出獄嗰陣，懲教職員仲好好，幫我搵到一間會計師樓實習，令我人生有返啲希望。」現在的桐桐，已在會計師樓實習了一、兩個月，會計、核數亦漸漸難不到她。她露出害羞的笑容說：「問心會計都難嘅，又見個個同事好認真望電腦做嘢，好似自己都要勤力啲咁。但都開心，其實原來只要肯爭取，社會就會肯畀機會你。」 事實上，為了這班特殊的更生人士，懲教署2021年11月開始推出「沿途有『理』」計劃，希望透過認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整，以及生涯規劃與家庭關係重修三大部分，幫助在囚青少年改過自新和重投社會。當中，為籌備去年10月「『招』『職』創未來」的重頭戲，身為監督的林賜良與一眾同事，可謂費盡苦心，為更生人士四處奔走，只望尋找到一個願意給他們職位的僱主。

低技術職位無助高學歷更生人士生涯規劃 「呢班更生人士好多都係高學歷、有學識，有心向上流。如果搵啲低技術職位畀佢哋，對佢哋生涯規劃無幫助，失去重投社會嘅原意。」惟林賜良坦言，替一眾年輕人尋找工作機會的過程波折重重，部分中小企老闆聽到涉反修例背景的更生人士，甚至存有仇恨情緒。「啲老闆覺得當年班示威者搞到佢哋無生意，甚至結埋業就好反感，要多啲時間溝通。」而另一方面，的確因為有了案底，導致在某些工種難以獲聘。「好似簡單到喺機場禁區做保安，其實都唔得。要搵啲人工高，佢哋又可以做嘅工，真係唔係咁易。」 為此，懲教更生組在有限人手中，冒著「食檸檬」的風險，不斷「Cold Call」一眾大企業，只希望對方能給予更生人士，一個實習或正職的機會。或者有人會問，為了這班被不少人稱為「暴徒」的年輕人，絞盡腦汁做這些事，真的值得嗎？林賜良是這樣回答的。「你嬲佢又好，你唔嬲佢又好，第日呢班人都係棟樑。除非呢兩代人都消失晒，如果唔係始終會放出嚟。」他誠懇道：「為人父母，將心比已。養到仔女咁大，供書教學讀埋大學，點知坐完監前途無晒，真係好心酸架。所以更加要抹走以前嘅嘢，幫佢哋重新起步。總之，絕對唔可以放棄呢代年輕人。」

而不想放棄這代年輕人的，還有香港華人會計師公會（華師）一班有心人。會長鄔晉昇指，有感社會上更生人生出路不多，加上疫情過後，會計界同面臨員工短缺困境。他想，倒不如推動業界上僱主略盡綿力負起社會責任，給一些擁有較高學歷水平的更生人士提供職位。這除了可讓令更生人士重返社會，達至共融外。同時，業界亦可吸納珍貴的人力資源，舒緩人手壓力。簡單而言，即是「雙贏」。 鄔晉昇稱，「其實，更生人士有案底，可唔可以從事會計相關專業，甚至做會計師呢？而會計師事務所嘅老闆，又可唔可以聘請佢哋？初期連我自己都好有疑惑。」不過，當他向監管機構會計及財務匯報局，以及香港會計師公會查詢後，得出的結果卻十分正面。「佢哋都話業內無特別限制，老闆自己決定就得。喺過往，仲有更生人士可以做到會計師嘅成功案例，令我哋好鼓舞，真係夠膽放手去搞。」而華師事後亦向業界發出問卷評估，結果從收集到60多間會計師樓的回覆中，有超過8成僱主表示願意提供職位予更生人士。