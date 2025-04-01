am專題｜每年99%舊衫丟到堆填區 再循環賦第二生命 環保製衣商：港舊衣回收行得慢 紡織界可多做幾步

不少市民會將舊衣送到回收箱，希望延續它們的用處。惟今年初多區湧現來歷不明的舊衣回收箱，引起大眾質疑有人想將環保當成轉售牟利工具，故對衣物回收有所猜忌。有本地環保製衣商指出，本港在整體廢物回收中，以衣物回收「走得最慢」；儘管如此，企業依然嘗試接觸不同行業，望為環保出一分力，亦為衣物回收與再造闖出一片天。記者：陳穎琳 攝影：蘇文傑
本地綠色初創企業製衣商ESG School HK致力推動可持續發展，除了供應使用經認證環保或可再生材料，製成校服贈予學生外，亦會回收校服或企業制服進行循環再造。企業創辦人兼慶年集團首席創意執行官陳偉彬指出，回收難以轉售的校服或制服，是希望它們在循環以後能有一個更易被接受的「第二生命」。
他表示，目前本港在「衣食住行」中，衣服一類回收進度行得最慢，只有約1%衣服可以循環再用，剩餘99%被丟棄至堆填區。主因是紡織料成分眾多，單單一件衣服已混合了不同成分，增加回收難度。「在整個收集過程中已自動化；但拆鈕扣、拉鏈等硬件就一定要靠人手，其實人工成本最貴。」
循環再造可升級、降級
回收循環普遍有兩個做法，「升級再造」(Upcycling)及「降級再造」(Downcycling)。「升級再造」是把衣服變回衣服，必要符合成分單一、顏色及布纖維較優質的條件；若布纖維較差則會轉為「降級再造」，如製成地氈或眼鏡套、電腦袋等新產品。
陳偉彬表示，回收所得的衣物會先高溫消毒，並噴染抗菌或阻燃等塗層技術，及後拆掉鈕扣、拉鏈及徽章等硬件，採集主要的衣服纖維後拿去碎掉。「升級再造」會變回毛衣線、「降級再造」則會分解成地氈物料。其中，一些在回收後屬較新的校服，則會進行消毒及抗菌塗層後，重新義賣到學校。除了學校，企業目前亦正與展覽業、酒店業和寵物業等不同行業接觸。陳偉彬指，學校琴室的隔音棉、展覽業的地氈、寵物軟墊的內芯也是能以回收循環物料製成有第二生命的產品，因此他認為「紡織界現在可以做到的事情其實很多。」
棄「快時尚」 取「永續時尚」
紡織品回收出路不少，惟本港舊衣回收卻困難重重。香港聯合國教科文組織協會之協理副會長、宏恩基督教學院商學院副教授兼系主任楊慕貞博士指出，根據環境保護署(EPD)報告顯示，自2021年起，過去4年所回收的紡織物料一直不斷上升。惟因過去普遍以「快時尚」(fast fashion)為市場主流觀念，推行以便宜衣服引導消費者購買，當消費者棄丟時卻會受回收地點、負責回收的供應商如何處理物品等考量而影響，最後還是把舊衣直接棄掉。
楊慕貞認為，「快時尚」的概念須矯正，而「永續時尚」更貼切目前可持續發展的需求。另一方面，市民亦應矯正回收後再造成紡織物料的傳統觀念。以日本為例，會鼓勵公眾將衣服拿回品牌方作回收，廠商便把舊衣物變成泥，用作種花或作畫，希望藉此驅使生產商或品牌，多鼓勵消費者回到其店舖做回收。她亦建議本港服裝零售商可仿效有關做法，增加回收衣物去向的透明度。
識別認可舊衣回收箱
民政事務總署推展的「社區舊衣回收箱計劃」由非政府機構、政府和各區區議會合作推行，分別由香港地球之友及其他三間非牟利組織管理。市民若想找獲政府官方認可的回收箱，可留意舊衣回收箱上是否印有民政總署名稱及標誌。另外，箱上亦會顯示營運及管理機構的名稱等，並提供電話熱線給市民查詢。