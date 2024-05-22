歐美日漸流行在家工作，新加坡僱員今年底將可申請4天工作周。翻查本港求職網站Jobsdb最新約4.7萬個全職空缺中，只有約0.6%職位列明有在家工作安排，以信息及通訊科技、銷售和會計業佔最多。經濟學者李兆波指，港企在家工作比例極低，顯示管理層和人力資源部門保守，轉型緩慢，無法與外國接軌，損失香港競爭力。 記者︰曾偉龍 《am730》4月29日翻查求職網站Jobsdb 空缺，以「work from home」(在家工作、WFH)為關鍵字搜索，發現當天近5萬個空缺中，有3,200個空缺有在家工作安排，佔比0.6%；而在47,450個全職職位中，有在家工作安排的則有2,854個，佔比同樣為0.6%。若以行業計算，信息及通訊科技(474個)、銷售(347個)、會計(344個)、銀行及金融務(328個)和行政及辦公室支援(298個)的相關空缺最多。

人事顧問：成「搶人才」利器 合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，僱員愈趨重視工作彈性，部分僱員寧棄較高的薪酬，亦要投身有在家工作安排的公司，除可省卻交通費和外出膳食費，更便利僱員兼顧家庭和生活，故有關安排已成為企業「搶人才」的利器。他預料香港企業逐漸轉型在家工作，有如過去由六天工作周，逐漸轉型至以五天工作周為主。

他又指，訊息、金融、銀行和設計等行業較不受辦公室環境限制，只要有完善的電腦系統，員工便可透過網絡在家工作，相反飲食和零售業從業員要留守崗位，則難實行。他相信，公司會按寫字樓租金、工作效率和同事間的互信考慮，給予僱員在家工作的支持，但有關僱員未必會被公司視為核心成員，加薪和晉升的機會或會較少。 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波批評，網站只有0.6%職位空缺提供在家工作是極低，香港企業的管理層和人力資源部門取態保守，未有大力推動在家工作，挽留人才效力，笑言香港職場文化是「奴隸社會」，「覺得你在家偷懶」，轉型緩慢，落後於西方國家和新加坡，影響香港的競爭力。他舉例，香港有外資的科技相關公司推出「辦公室外工作(Work outside office)」，只規定員工在工時內連線工作，員工毋須身處同一城市，對熱愛旅遊的年輕人才非常吸引。