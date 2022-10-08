am專題｜「港二代回流計劃」申請創新低 過來人寧棄居港權轉戰新加坡

「人才」二字近期成為社會焦點，香港經濟要長遠發展，離不開吸引和留住人才。本報調查發現，俗稱「港二代回流計劃」的「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請數目跌至歷史新低。有曾經申請過相關計劃的港二代，寧棄居港權都要轉戰新加坡，箇中原因究竟是甚麼？有移民顧問分析指，本港防疫政策過嚴，競爭力亦不及鄰近地區，預期「港二代回流計劃」的申請數字會每況愈下。
採訪：專題組
申請及獲批宗數同呈跌勢
根據入境處最新數字，2016年至2021年「港二代回流計劃」申請數目拾級而下，依次為206宗、133宗、125宗、94宗、68宗及67宗；而今年頭8個月，申請數目更只有40宗。至於獲批的申請數目同樣呈跌勢，2016年至2021年間，獲批申請分別為127宗、80宗、71宗、55宗、37宗及39宗；今年首8個月則只有27宗申請獲批。
曾申請「港二代回流計劃」回港發展、今年31歲的Jeff接受本報訪問，他透露自己父母雖為港人，但在他出生前已入籍美國，令他無法取得港人身份。他自己在美國土生土長，早年於哈佛大學(Harvard University)取得工商管理相關學位後，一直在當地一家跨國企業上班。工作數年後，他有感在公司爭取升職「事倍功半」，加上其妻與內地有生意往來，導致兩人需要頻繁往返中港美三地。
回流創業深圳設廠本港建品牌
在2018年，Jeff決定透過「港二代回流計劃」申請回港，轉換跑道開始創業。他憶述，計劃申請時頗為便利，只需3星期左右便獲批，連其妻也「受惠」，可透過配偶受養人身份留港。他指出，其創科產品主要外銷到美國、加拿大、歐洲等逾300間大型連鎖企業，當時香港作為國際都會，有流通資訊、完善金融及法制。而且鄰近深圳，可作生產供應，故在港定居、深圳設廠，是最好的選擇，「香港係個好好嘅stepping stone(踏腳石)，尤其是建立品牌同市場推廣方面。」
不過，隨著2019年中美兩國爆發貿易戰，其公司的生產鏈嚴重受阻；加上有感本港法治及言論自由不及從前，故與妻子商量後將基地遷往新加坡。Jeff直言：「首先新加坡喺創科發展上，支援同資源絕對好過香港好多。好多『獨角獸』都會喺嗰邊設立亞太總部，所以匯聚咗唔少來自世界各地嘅金融科技人才，而且融資更方便，機遇亦較優勝。」他續說：「其次，新加坡政治比較穩定、經濟發達；加上之後我哋都有生BB嘅計劃，想有一個好嘅環境畀小朋友讀書，所以覺得新加坡會係一個更好嘅地方去發展。」Jeff與妻子最後決定放棄在港住滿7年獲得居留權的機會，前往新加坡再作發展。
移民顧問料申請人數每況愈下
環凱移民顧問有限公司董事張家禧分析指，「港二代回流計劃」申請人數每況愈下，在這一兩年而言比較大的因素，是由於港府防疫政策比其他地區，例如新加坡等地嚴格，隔離動軏需要一個月，令出入境極為不便，窒礙回流。他續指，對在外國土生土長的「港二代」而言， 來港工作需要克服生活指數高、樓價貴、重新建立社交圈子等問題，除非本港發展機遇及經濟環境極具競爭力，否則相關計劃未必有太大吸引力，「申請其實唔難，如果吸引的話，要辦嘅都辦咗，睇個趨勢，之後只會更少人申請。」
翻查資料，「港二代回流計劃」2015年5月4日起接受申請，申請人需年屆18至40歲，海外出生，其父或母至少一方已為定居海外的中國公民，申請時父或母至少一方持有香港永久居民身份證。申請人只需具學士或以上學歷，來港首年毋須事先獲聘，但一年後需已獲聘或創業，居港7年可獲得居留權，不設配額。港府指過去已移民外國的港人約有80萬，但難評估有多少第二代提出申請。