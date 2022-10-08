am專題｜「港二代回流計劃」申請創新低 過來人寧棄居港權轉戰新加坡

「人才」二字近期成為社會焦點，香港經濟要長遠發展，離不開吸引和留住人才。本報調查發現，俗稱「港二代回流計劃」的「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請數目跌至歷史新低。有曾經申請過相關計劃的港二代，寧棄居港權都要轉戰新加坡，箇中原因究竟是甚麼？有移民顧問分析指，本港防疫政策過嚴，競爭力亦不及鄰近地區，預期「港二代回流計劃」的申請數字會每況愈下。

採訪：專題組

申請及獲批宗數同呈跌勢

根據入境處最新數字，2016年至2021年「港二代回流計劃」申請數目拾級而下，依次為206宗、133宗、125宗、94宗、68宗及67宗；而今年頭8個月，申請數目更只有40宗。至於獲批的申請數目同樣呈跌勢，2016年至2021年間，獲批申請分別為127宗、80宗、71宗、55宗、37宗及39宗；今年首8個月則只有27宗申請獲批。

曾申請「港二代回流計劃」回港發展、今年31歲的Jeff接受本報訪問，他透露自己父母雖為港人，但在他出生前已入籍美國，令他無法取得港人身份。他自己在美國土生土長，早年於哈佛大學(Harvard University)取得工商管理相關學位後，一直在當地一家跨國企業上班。工作數年後，他有感在公司爭取升職「事倍功半」，加上其妻與內地有生意往來，導致兩人需要頻繁往返中港美三地。