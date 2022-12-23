am專題｜港航空業「冰封」近3年　飛機餐製作商「落地」轉型做外賣

受新冠疫情影響，本港航空業接近「冰封」近3年。全球最大獨立航空膳食供應商Gate Group旗下佳美空廚(Gate Gourmet)，亦不得不暫時放下其主力經營的飛機餐業務，由3萬呎高空「落地」轉型變陣積極擴展非航空業務。憑過往製作航膳的優勢，佳美空廚於2021年尾創立全新副線「Planet Foody」，至今已成功開設7家分店。佳美空廚早前接受本報專訪，細述疫境下創業的危與機。 採訪：專題組／攝影：陳奕釗

「落地」做外賣生意挑戰大不同 「佳美做航線起家，過往業務都集中晒喺航空業務，但疫情下航空業走下坡，我哋都不得不轉營求生。」佳美空廚業務發展主管鄭紹康(Janicson)指，因應當時疫下外賣需求大，公司亦覤準商機，在2021年10月開始投放資源，大搞外賣生意。但由做飛機餐，到落地做外賣生意，所面對的挑戰大不同。 其中一個難題，便是如何找合適的舖位。「因為我哋主力做外賣，就住相關考量想集中喺工商廈密集，好似黃竹坑、火炭等地區插旗，好好彩品牌發展順利，去到上個月，我哋第7間分店亦已經開幕。」Janicson表示，由於佳美製作航膳的背景，公司在機場工場的生產力，對比起坊間小廚房來說，支援可謂相當充足。最大優勢，是容易做到品質監控，能適時補充及靈活調配每間門市的食材用量。「我哋即使喺散裝食品，全部都會依照製作飛機餐嗰度，貼齊到期日，食物安全依然係我哋最重視嘅一環。」

記者日前在中午放飯時段，到訪其位於黃竹坑香葉道「Planet Foody」主攻外賣的分店。只見踏正12時，店內人潮如鯽，部分白領OL在店內點單、部分則到場領取手機落單的午餐，擠得數百方呎的店面水洩不通。門外更泊滿送外賣的電單車，十多個外賣員湧至，等待領餐。有趣的是，數名員工雖忙得團團轉處理數百訂單，但廚房內卻只有爐頭前的炒菜聲，而沒有一般慣常聽到的吆喝聲。更令人意外的是，當廚師遇到記者不小心擋路，忙得一額汗的的他仍顧得上禮貌，說一聲：「唔該借借」。 新店開幕遇上企業推行WFH Planet Foody區域經理鄺偉豪(Simon)稱，其實黃竹坑分店在今年1月開幕時，店內員工處理訂單時均手忙腳亂，幸得客人包容，才不致顧此失彼。惟當員工適應忙碌的工作步伐不久，港府卻因當時疫情嚴重，建議私人企業推行在家工作(WFH, Work from Home)。「開業無幾耐生意就少咗，當然擔心，不過好彩有外賣平台頂住捱過咗，慢慢步上軌道」，Simon指近日港府放寬食肆防疫限制，外賣生意亦略受影響。