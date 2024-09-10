am專題｜灣仔水上活動中心擬辦水陸運動嘉年華 保留鴨仔腳踏船推課程吸入門客

港人熱愛水上運動，灣仔「水上運動及康樂主題區」已改由香港遊樂場協會營運，8月起開始舉辦水上運動證書課程。香港遊樂場協會副總幹事饒奕明受訪時指，主題區是罕有陸地和水體兩部分，未來可多辦水陸運動嘉年華等活動，「由陸上瀡滑梯到水上」，並會保留標誌性的鴨仔腳踏船，吸引初學者體驗水上活動，進而學習直立板和平板賽艇等運動。記者︰曾偉龍、攝影：陳奕釗 灣仔鴻興道「水上運動及康樂主題區」佔地1.7公頃，另有面積達2.5公頃的水體。水體今年6月底已由香港遊樂場協會接手營運，設立「海洋新幹線水上活動中心」，8月起已舉辦平板賽艇和直立板證書課程，未來亦會提供鴨仔腳踏船、直立板及雙人獨木舟的設備租賃。

內港靜水適合初學者 香港遊樂場協會副總幹事饒奕明接受本報訪問指，水上運動及康樂主題區得天獨厚，位處維港市區，地點便利，兼屬內港靜水，水流穩定，非常適合初學者和休閒性質的水上活動，「大家覺得water sports(水上活動)係好危險、好貴、好遠」，參加者毋須專程到西貢或赤柱等，便可體驗水上運動的樂趣。 饒奕明指出，海洋新幹線是專注於水上運動的社會企業，希望營運水體可以吸引入門級別的參加者，以及令公眾和社區人士認識水上運動。因此即使該水體長度略嫌不足，舉辦正規比賽有較大難度，水上活動中心仍可微調規則，舉辦繞圈賽或有特色的水上障礙賽，未來亦會考慮舉辦龍舟、直立板和平板賽艇等競賽，吸引觀眾到場觀賞。 陸上滑梯瀡到水上 饒奕明認為，主題區水體毗連陸地是獨特的優勢，將會尋找夥伴團體舉辦水陸運動嘉年華等活動。他舉例，陸上舉行三人籃球等城市運動時，水上同時進行水上活動，甚至可設巨型滑梯「由陸上瀡滑梯到水上」，連結水陸，讓不同運動愛好者認識更多運動種類，產生協同效應。他又透露，現時正與不同水上運動的團體接觸，冀日後可以合作。 對於水體鄰近遊艇會，他亦指，與遊艇會有良好溝通，該會擁有優秀人才和設備，平時亦有舉辦社區活動，但該會場地有限，故中心日後可以提供場地的方式，與遊艇會等組織合作舉辦活動。

每月舉辦最多90節課 海洋新幹線水上活動中心目標吸引初學者接觸水上運動，8月份時已經以試驗性質推出免費的平板賽艇一星證書課程和直立板初級證書課程，9月份亦會提供試業優惠，平板賽艇一星證書的一天課程收費250元，直立板初級證書的半天課程收費230元，另繳付網上售票系統手續費10元。饒奕明又指，10月起課程收費會參考坊間其他課程費用，暫預計一天課收費逾500元，預計場地每天可最多舉辦2至3節課，即每月最多可舉辦90節課。 不過，維港水質仍惹人關注。饒奕明表示，海港辦事處一直有追蹤維港水質，確保水質繼續改善，而中心每周都會清潔水體，舉辦活動前亦會留意水面狀況，又強調只舉辦「水上活動」，而非「水中活動」，即使參加者短暫跌落水，問題亦不大。 增餐廳輕食點助增人流 主題區過去人流不多，為人詬病，饒奕明相信受疫情影響，上一個經營者的營運條件欠佳；現時主題區已增設輕食售賣點，又有餐廳配套，有助增加人流，中心亦會保留標誌性的鴨仔腳踏船，並有直立板和雙人獨木舟租賃。