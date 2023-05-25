am專題｜無牌補習社僭建閣樓收生 業界稱領牌成本高多側側膊

社會逐步復常，莘莘學子重返校園，加上期終試臨近，不少家長紛紛為子女報補習社「谷成績」，令補習社客似雲來。本報記者視察發現，坊間有補習社不但無牌經營，甚至為在考試旺季多賺一筆，暗中僭建出閣樓闢出約100方呎地方收生。有業界人士透露，補習社領牌成本高且手續繁複，動輒需要一年時間，故不少負責人寧「側側膊」挺而走險。 採訪：專題組 根據《教育條例》，任何一間院校、組織或機構，一天內向20人或以上授課，或同時向8人或以上授課，便會被定義為學校，因此須作註冊或臨時註冊，否則即屬犯罪，最高可被罰款25萬元及監禁2年。本報記者早前到將軍澳慧安商場視察，發現商場內近10間補習社的授課人數，超過條例所定需要註冊，但記者翻查教育局「學校資料搜尋及學校名單」，發現當中只有1間按照規定作出註冊。而本報記者以顧客身份查詢的其中一間補習社，不論是以其公開展示的名稱抑或地址，均不在教育局名單之上，換言之即屬「無牌經營」。

涉事補習社的女負責人介紹：「我哋補習社有幾導師，小一到中六都有教，大概一對四左右。專科班又有，功課班都得，拔尖補底全部無問題，小朋友仲可以做咗免費評估先決定報讀咩班。」根據記者現場觀察，上址面積只有約300平方呎，內裡設有多張書枱，放學時段至少有10名小學生，正在做功課及進進出出，枱與枱之間距離少於1米，顯得十分擁擠。 角落設樓梯上落閣樓 記者觀察補習社環境期間，發現角落處有一條通往閣樓的樓梯，數名背著書包的小學生進入補習社後，魚貫地登上閣樓補習，但觀乎商場其他舖位，卻沒有同樣設計。記者翻查其社交平台專頁，更發現部分疑為僭建出來的閣樓照片，可見閣樓面積約100方呎，上面放有兩張小桌及數張櫈子，牆上掛有白板，樓梯位置則設有扶手，但上落通道十分狹窄，一旦有緊急情況發生，學生或難以逃生。

記者翻查屋宇署「百樓圖網」紀錄，相關補習社在樓宇建築圖則中，未見有兩層的設計；而在慧安園包括慧安商場在內的45項的小型工程中，亦僅記載2014年有兩項慧安商場其他舖位更換招牌展示面的工程，以及2019年慧安商場其他舖位入則，設實心地台以加厚非住用樓宇單位的樓板。換言之，有關補習社並未有更改舖位圖則的任何紀錄。 結構工程師： 閣樓連樓梯無入則難估計承重力 結構工程師倪學仁指，相關補習社涉嫌僭建閣樓，承重力難以估計，「成個閣樓連樓梯都無入則，小朋友發生任何意外，冧落嚟都無得包。而且仲可能違反埋地契、建築物條例等。一旦胡亂改動令消防設備失效，後果更加不堪設想。」他又稱，持牌補習社現時每3年均需向教育局，提交由專業人士所批出的合格的樓宇結構證明，以作續牌之用，呼籲「家長真係要留心，為子女揀一間有牌補習社，起碼有監管。」