am專題｜無開會場地拖慢維修步伐　法團指政府有責任便利開會

市區接連發生塌石屎意外，舊樓維修惹人關注。油尖旺區議員何富榮表示，油尖旺有3,000幢大廈，區內只有梁顯利油麻地社區中心提供免費場地舉辧法團會議，但經常爆滿，不少法團難以開會，間接阻慢大廈申請維修資助和落實大維修的步伐，數以年計，增加社區危險。有區內大廈法團主席指，上任法團以無場地作「擋箭牌」，推搪召開業主大會交代大維修逾1年，他認為政府有責任提供場地便利法團開會。民政事務總署覆稱，正在區內籌建兩個附有會議室的社區會堂。
記者︰曾偉龍
發展局局長甯漢豪早前指，屋宇署識別約900幢未遵辦驗樓通知的舊樓，要求舊樓業主在年底前落實驗樓，否則當局會考慮檢控。油尖旺區議員何富榮向《am730》表示，油尖旺有3,000幢大廈，當中不乏舊樓，而很多業主立案法團現時均沒有地方可以開會，部分法團需要向相熟的商舖業主借地方開會，亦有法團需到商場的飲食區開會，並不理想，現時正協助約10個法團覓地召開法團會議。
無場地開會阻延大維修
何富榮表示，新一期「樓宇更新大行動2.0」本月底截止，不少法團希望盡快在申請計劃前開會，加上近來本港塌石屎事故增多，業主若需要處理維修問題，便會較為緊張。他指，無場地開會看似是小問題，但會間接阻慢法團通過事項的進度，包括申請維修資助，而驗樓令、消防令等，亦可能因此延誤執行，增加社區的危險。他舉例，近年因有疫情影響，加上難物色場地，有法團拖了2至3年，仍未能推展維修工程，亦有法團以無場地開會為由，拖延交代大維修的細節，為期超過1年。
法團︰民居大堂快餐店開會不理想
區內一棟大廈的立案法團主席吳先生表示，上任10個月來已召開了5至6次法團會議，主要借用議員辧公室開會，「但地方好細，唔理想，連埋管理公司代表，十幾個人已經要企到門口」，不利出席者發言和旁聽人士參與。他又知道，過去有法團會議在委員居所舉行，亦有地方淺小和桌椅不足問題，「做記錄亦都唔方便」，亦有法團在大廈大堂開會，「差唔多企上樓梯」，甚至有法團在快餐店開會。
無開會場地亦會成為藉口，吳先生指上任法團涉及大維修爭議，但以場地問題為「擋箭牌」，一直拖延召開業主大會交代，長達14個月之久。他認為，政府若希望透過大廈法團處理大廈和社區問題，政府有責任便利法團的運作，包括提供開會場地，例如在各區區內設置供地區人士免費使用的空間，不應由社區人士承擔找尋場地的成本。
場地收費貴法團難負擔
現時油旺區內有梁顯利油麻地社區中心提供免費場地供法團開會，但何富榮指，中心場地經常爆滿，而區內另一場地為位於佐敦炮台街的油尖旺多元文化活動中心，出租率不高，但最便宜的活動室收費亦需每小時258元，而不少小型法團或只有數人開會，難以每次支付數百元場地費用，「開兩個鐘就五百幾蚊，申請個資助，閒閒地都開十次八次會」。
何富榮又指，市建局在大角嘴設有市建一站通資源中心和在土瓜灣設有樓宇復修資源中心，除提供場地讓法團開會，亦提供申請「樓宇更新大行動2.0」等計劃的即時諮詢服務，但距離油旺核心太遠，「冇理由成個法團搭車去開會，再返嚟」。他建議，政府應於區內物色地點提供社區會堂或有同樣功能的設施，供區內法團開會，或資助法團租用油尖旺多元文化活動中心，並希望正推動油旺重建的市建局在油旺區內增設中心，或與民政總署合作提供服務，協助法團召開會議。
民政事務總署︰正籌建兩社區會堂可開會
民政事務總署回覆指，當局正積極籌劃位於旺角洗衣街及海庭道的兩個新社區會堂項目，提供會議室可供法團使用，而居民除可借用油麻地梁顯利社區中心、旺角社區會堂和「市建一站通」可借用外，亦可向區議員或地區組織借用場地，如有需要，油尖旺民政處亦會協助法團租借場地。署方又指，民政處會就大廈管理事宜向法團和業主提供適當的意見和支援服務，協助他們履行管理大廈的責任。
市建局︰加設中心需審慎考慮
對於會否在油旺區內增設中心，市建局回覆，現有「市建一站通」和「樓宇復修資源中心」設有多個場地供業主開會商討與大廈管理和樓宇復修相關事宜，兩中心對油旺居民皆位置適中，而開設實體資源中心涉大量資源，市建局研究開設更多實體中心前需審慎考慮。