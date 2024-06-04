am專題｜熱血球迷冀大球場重建成港版溫布萊 盼保留2萬座位增辦盛事能力

香港大球場最快下半年重建，6月6日的足球世界盃外圍賽可能是大球場最後一場港隊正式比賽。一對父子球迷在此見證過港隊於東亞運奪冠傳奇，其父廖禮昌最喜歡開波前球迷沿馬路到球場的熱鬧氣氛。父子皆形容大球場稱得上是香港足球的殿堂，冀重建後維持約2萬個座位，成為港版「溫布萊球場」，主辦重要決賽，並可增添舉辦盛事能力。記者︰曾偉龍 下屆香港國際七人欖球賽勢移師有5萬座位的啟德體育園，原計劃於今年下半年重建的香港大球場將舉辦的大型比賽所餘無幾，後晚港足代表隊迎戰伊朗的世界盃亞洲區外圍賽，很有可能是這座香港足球聖殿的最後一場大型正式賽事。 香港大球場幾乎是香港足球的代名詞，盛載著幾代球迷的成長回憶。球迷廖嘉然(阿然)2004年跟隨父親到大球場觀看傑志對紐卡素的慈善賽，最終傑志於十二碼中僅負，令他對香港足球刮目相看，翌年第二度踏足大球賽觀看傑志憑十二碼擊敗祖雲達斯，更令他熱血沸騰，成為傑志「忠粉」，開展他20年支持香港足球之旅。



父子撐港足 東亞奪冠最深刻 說到大球場，不少人都會提起2009年東亞運足球賽，港隊在決賽憑十二碼擊敗日本，在主場球迷面前捧起冠軍獎盃。阿然回憶起當日情景仍心情激動，「我哋都有能力贏到一次」，除了場上球員的拼勁和看台上的忘情吶喊，一場球賽可以凝聚整個社會，「新聞會講，電視台都有轉播……更加係社會對比賽有前所未見嘅正面關注，以前係冇。」 阿然的父親廖禮昌自七十年代已是老牌球隊精工的擁躉，由重建前的政府大球場到1994年落成後的香港大球場一直支持港隊，並將見證再次重建。廖父說2009年東亞運是大球場最難忘的回憶，另一場就是同年南華打入亞洲足協盃四強，在大球場惜敗戰而回，與決賽僅一步之遙，「約埋朋友睇，不斷吶喊，想衝出亞洲，但最終都知道實力有差距。」 廖父又獨愛大球場的氛圍，球迷經加路連山道或東院道馬路抵達球場，球迷身穿紅色港隊球衣，將馬路染成紅河，球迷沿途一起唱歌或談論球賽，意外地營造熾熱的球賽氣氛，「條路又窄，冇乜地方做到呢個人流，一齊嗌，好開心。」 今天的香港大球場啟用30年後再重建。阿然承認大球場設施老舊，需要更新餐廳、更衣室和後備席等，減少座位騰出空間無可厚非，但現時港隊入場球迷已達1.2萬至1.3萬人，政府建議重建大球場座位只有9,000個，一旦啟德體育場館場作其他用途，港隊比賽須遷至大球場或6,000座位的旺角場，很多球迷便無法入場，窒礙足球發展。他又希望，球場重建後盡量不要加入跑道，因會拉遠球場與看台，「連冧巴都睇唔到，可以唔好加(跑道)就唔好加。」

