am專題｜熱門IG帳號疑易手　改發賭波貼士誘買會籍　大律師︰賣帳號倘知情或犯法

社交媒體賭波貼士騙案禁之不絕，近日Instagram部分原本發放「車cam」、趣味貼圖的熱門帳號「畫風突變」，發出限時動態吸引追蹤者購買「會籍」接收賭波貼士，遭網民質疑行騙。有關帳號追蹤者由逾4萬至逾10萬人不等，部分最近仍有發表趣味帖文。大律師陸偉雄表示，若有關人士出售帳號時知道有可能被用作行騙，便有可能犯法。
社交媒體近年成為騙徒溫床，由於成本低且操作容易，充斥賭波貼士等各種行騙模式。近日Instagram多個有數以萬計用戶追蹤的帳號發放宣傳賭波貼士「會籍」的限時動態，遭網民質疑行騙。
熱門帳號突分享賭波資料
《am730》追蹤多個熱門帳號，分別發放關於「車cam」、趣味貼圖和網絡經典帖文等熱門內容，其追蹤者介乎逾4萬至逾10萬人不等，近日均在帳號的限時動態中發放賭波相關資訊，例如表示用模擬系統分析足球賽事，或表明帶領獲得名額的人士投注球賽贏錢，亦有人在限時動態表明「開放名額」招收「會員」，亦有炫富的動態。
當中個別帳號已於今年9月停止更新，但其他帳號仍持續發表與原來風格一致的新帖文。不少網民質疑有關熱門帳號已經轉售予騙徒，由騙徒營運，但有網民則對帳號維持更新感到奇怪。
陸偉雄稱倘知騙徒目的或犯法
大律師陸偉雄向《am730》表示，若有人將Instagram 帳號轉售予騙徒，並對騙徒的目的知情，便有協助、教唆他人行騙的嫌疑，有可能違法，而犯法與否視乎有關人士是否知情。對於假如有關人士仍經營帳號，只是租出帳號發放可能是違法的限時動態，陸偉雄認為，有關人士仍可能辯稱不知道有關貼士是騙人，或非親身管理帳號，故關鍵是需要證明他知情才能入罪。
對於網上騙案禁之不絕，陸偉雄指，騙案破案率和檢控率一直偏低，公眾如遇上有關騙案，可考慮透過傳媒提升大眾的警覺性，「或者問下朋友師長意見，世上冇必贏嘅貼士，市民大眾亦都要醒目」。
方保僑籲賣帳號通知追蹤者
一直有留意網上騙案的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，一般騙徒不會花費購買熱門帳號，估計大部分帳號均透過網絡攻擊方法取得，建議熱門帳號的管理員提高網絡安全意識，以及使用身分驗證器作雙重認證。他又呼籲，若帳號管理員決定出賣帳號時，應了解買家背景，並通知追蹤者帳號轉手，避免追蹤者突然收到奇怪的內容。