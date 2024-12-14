am專題｜熱門IG帳號疑易手　改發賭波貼士誘買會籍　大律師︰賣帳號倘知情或犯法

社交媒體賭波貼士騙案禁之不絕，近日Instagram部分原本發放「車cam」、趣味貼圖的熱門帳號「畫風突變」，發出限時動態吸引追蹤者購買「會籍」接收賭波貼士，遭網民質疑行騙。有關帳號追蹤者由逾4萬至逾10萬人不等，部分最近仍有發表趣味帖文。大律師陸偉雄表示，若有關人士出售帳號時知道有可能被用作行騙，便有可能犯法。

社交媒體近年成為騙徒溫床，由於成本低且操作容易，充斥賭波貼士等各種行騙模式。近日Instagram多個有數以萬計用戶追蹤的帳號發放宣傳賭波貼士「會籍」的限時動態，遭網民質疑行騙。

熱門帳號突分享賭波資料

《am730》追蹤多個熱門帳號，分別發放關於「車cam」、趣味貼圖和網絡經典帖文等熱門內容，其追蹤者介乎逾4萬至逾10萬人不等，近日均在帳號的限時動態中發放賭波相關資訊，例如表示用模擬系統分析足球賽事，或表明帶領獲得名額的人士投注球賽贏錢，亦有人在限時動態表明「開放名額」招收「會員」，亦有炫富的動態。

當中個別帳號已於今年9月停止更新，但其他帳號仍持續發表與原來風格一致的新帖文。不少網民質疑有關熱門帳號已經轉售予騙徒，由騙徒營運，但有網民則對帳號維持更新感到奇怪。