am專題｜獨居雙老長者欠支援 議員倡設資料庫 了解「最需要甚麼？」

近年不時發生獨居長者倒斃家中無人知，或雙老長者疑因「以老顧老」不堪照顧壓力，引發悲劇的個案，情況令人惋惜，也反映仍有不少有需要的長者缺乏適當支援。有立法會議員認為，若不改善長者支援的服務模式，類似個案將會持續發生，建議應設立高風險長者資料庫，以便更掌握長者「最需要甚麼」。

記者：簡淑敏、攝影：陳奕釗 現年87歲的葉俊峯(峯哥)，與80歲太太劉愛清(清姐)居於興田邨，兩老以往經常出外耍樂，做義工、打門球，生活無憂。直至疫情前，清姐開始出現不明原因的頭暈，暈得無法郁動，只能長期臥床休息，自此峯哥便擔起照顧者的角色。峯哥說，「屋企啲嘢全部我做，佢乜都做唔到，去買餸都要帶埋佢去，留佢喺屋企唔放心，隨時跌倒。」清姐亦感無奈，「以前我哋一齊去打門球，參加好多比賽，得咗好多獎盃，依家因為驚我跌倒，留我個人喺屋企唔放心，所以邊度都去唔到，俾我困住咗。」

冀有陪診服務減照顧者壓力 清姐患有多種長期病患，需要頻密往返不同醫院覆診，而峯哥視力及聽力不太好，每次覆診均需要女兒請假陪伴。清姐希望有陪診服務，減輕峯哥及女兒的壓力。 精靈婆婆疫後少外出 另外，今年90歲的梁巧團，同樣居於興田邨三十多年，子女長大後已陸續搬出，現時只有她獨居。巧團表示，以前經常周遊列國，或者會去行山，但年紀大了，加上疫情後，因恐怕染病而減少外出。她又透露，「呢度好多老人家獨居，好多閂埋度門喺屋企」，所以她每日都會落樓下公園坐坐逛逛，在家翻睇喜愛的劇集，已經很滿足。 區內6試點推普查計劃 興田邨位於觀塘區，觀塘區區議員余邵倫表示，單以興田邨為例，估計有十分一為獨居長者，又稱獨居與隱蔽是兩回事，但要找出隱蔽戶確有難度。有見及此，余邵倫於月內將會開展普查計劃，主動尋找隱蔽長者，有助建立一個清楚的資料庫，才能有目標地提供服務。他表示，現階段已在觀塘區鎖定6幢不同類型的大廈作為試點，分別於興田邨美田樓、啟田邨、康瑞苑、樂華邨南北以及油塘。同時，現正召集不同社區團體，例如關愛隊、社福機構以及學校師生等擔任「普查員」，上樓逐家逐戶叩門，查詢住戶是否長者及獨居，將有關資料記錄後再整理成一個資料庫，然後按資料庫主動及定期探訪隱蔽的獨居長者，了解他們的真正需要。



議員倡長者資料互通 地區層面可以逐家逐戶叩門，找出隱蔽長者，但在政策層面上，立法會議員鄧家彪認為，要找出隱蔽長者，不如找出高風險長者，即獨居、雙居、或以弱護弱的長者等。他認為，政府有龐大的福利系統，有八成長者正領取社會福利署不同類型的長者福利，連同公屋戶籍、醫院管理局病歷等，只要部門之間對碰資料，便可以實際地掌握到長者的情況及需要；惟目前各部門資料分割，建議政府應將資料互通，建立高風險長者名冊，這才能提供更到位的服務予有需要的長者，支援隱蔽長者。 當局：將研究整合資料尋高風險個案 勞工及福利局及社署綜合回覆本報時表示，於今年7月底，有逾112萬名65歲以上的長者，正領取各項公共福利金計劃的津貼，包括長者生活津貼、高齡津貼以及傷殘津貼；而同期則有121,171名65歲以上綜援受助人，當中105,081人為獨居或雙老長者。 另外，在支援長者及照顧者先導計劃下，關愛隊在荃灣和南區透過探訪或接觸，協助識別有需要的長者及照顧者，並會使用手機應用程式紀錄的基本資料。這有助建立服務使用者包括照顧者的基本數據庫，從而提供更多支援照顧者的服務。同時，當局將研究是否有條件整合各方現時掌握的不同資料，作出深入分析，找出一些較高風險的個案。