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2024-01-03 10:04:00

am專題｜玻璃幕牆兩年「窗殺」逾300鳥　團體促貼波點助識別

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am專題｜玻璃幕牆兩年「窗殺」逾300鳥　團體促貼波點助識別

am專題｜玻璃幕牆兩年「窗殺」逾300鳥　團體促貼波點助識別 (羅錦鴻攝)

建築物玻璃幕牆兼備採光和時尚功能，卻會反映附近自然環境，令雀鳥混淆撼窗身亡。關注「窗殺」雀鳥的香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思指出，近兩年本港多地累計已有逾300宗雀鳥撞窗身亡的報告，其中毗鄰公園和附近有餵飼雀鳥的商廈或商場有較多「窗殺」黑點，建議業主可貼上圓點貼紙或改裝間紋玻璃助雀鳥識別，並指美孚港鐵站加裝貼紙後，已減少逾九成鳥擊個案。

記者︰曾偉龍

加拿大和美國部分州份設有《鳥類友善建築法案》，要求對建築物的玻璃和窗戶進行處理，以避免鳥擊，亦會限制夜間的光輸出，減低對雀鳥的影響。

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香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思表示，香港建築以減碳為主，未有「鳥類友善」概念，而且會安裝防鳥網阻止雀鳥停留，而不少包括向海商廈等近代建築，因應設計和採光需要，均採用落地玻璃幕牆，大幅玻璃在烈日下反射附近環境，容易讓雀島混淆，撼窗而亡，舉例樓高30層的鰂魚涌嘉里中心正對鰂魚涌公園，整幅玻璃幕牆正好反映公園的藍天樹影，公園的白鴿和珠頸斑鳩以為衝向藍天，卻撼玻璃而亡，即使北角政府合署使用藍色玻璃，仍會反映藍天，令雀鳥誤以為可以穿過而遭「窗殺」。

王學思指出，設落地大玻璃的商場商廈如附近有公園或有人餵飼雀鳥，則容易成為「窗殺」雀鳥的黑點，包括中大伍宜孫書院圓夢臺、寶琳站B出口、東港城連接連理街行人橋、屯門V City行人天橋和何文田政府合署等，過去都收到鳥擊的報告。她指出，由於雀鳥高速撞向玻璃，有機會導致頸骨折醬或氣囊充血而死，一般鳥擊窗戶的死亡率會超過八成。

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本港約兩年前起有人將雀鳥撞擊的個案上載「全球鳥撞地圖(Global Bird Collision Mapper)」，截至去年底已錄得353宗個案。而根據關注組2022年接獲的99宗「窗殺」個案分析，當中近四成屬白頭鵯，其次粟頸鳳鶥和粟背短腳鵯，分別佔約兩成及逾一成。

為解決「窗殺」問題，外國研發圓點貼紙可貼在透明玻璃外，防止雀鳥撞擊，並設定花紋或間條的空隙不應多於「4吋闊、2吋高」的原則，避免雀鳥誤以為可以飛過，造成意外。王學思近年來去信各「窗殺」黑點業主或管理人，建議採取措施降低鳥擊風險，其中美孚港鐵站前年貼了逾百塊圓點貼紙，根據關注組統計，過去一年僅有3宗猛禽撞擊的報告，較貼貼紙前一年的59個鳥撞拓印和9具鳥屍紀錄，大減約九成半，其中對白鴿和珠頸斑鳩的防撞效能更達百分百。

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暗紋玻璃既時尚亦可避免鳥類撞擊

王學思亦理解商廈或商場外施工或需動用吊臂，工程費不菲，而且臨海商廈貼貼紙亦有美觀考慮，期望商廈或商場作例行維修時可一併施工。她又指，除了貼圓點貼紙，大廈外廈亦可以斜間設計，或裝上暗紋玻璃，時尚美觀之餘，亦可避免鳥類撞擊。

王學思明白推動防止「窗殺」需要長時間移風易俗，但近日奧海城迅速跟進她的建議，在第2期至第3期之間行人天橋的74塊大玻璃貼上密集圓點圖案，覆蓋逾九成面積，餘下位置因有天花而沒有「窗殺」風險，則令她感到鼓舞。她又認為，若有團體推動立法或在綠色建築評級加入建築的生態友善項目，將可改善「窗殺」情況。

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