am專題｜球蠎粟米蛇性情溫馴　宜觀察熟習蛇性脾性

部分人誤解所有蛇均具攻擊性 Xenia指，蛇亦有不同性格，外向的蛇好奇心較大，即使離開飼養缸，也會保持放鬆，伸舌頭去探索環境，至於內向的蛇在陌生環境中表現較緊張，例如肌肉會繃緊。 義工Esther續指，部分人對蛇有誤解，以為所有蛇都具攻擊性，其實新手較多養飼的球蠎和粟米蛇性情溫馴，一般不會主動攻擊人類，而且受驚時多數會離開，或者捲作一團，除非蛇感覺到有危險，才會採取攻擊，而牠們攻擊前會弓身示警，若看見蛇處於攻擊狀態，則要離開。她又補充，具攻擊性的蛇種理應不能隨便飼養，飼主或需申請牌照，但有人可能透過走私或黑市帶入本港，希望飼主不要購買。

濕度需掌握阻蛻皮或致命 飼養裝置方面，義工Layton表示，養蛇需要合適大小的缸或容器，底材包括木糠和水盆，亦需要一個假山洞，模仿野外環境，可以讓蛇可以藏身其內，另需鋪設暖氊和燈管，保持飼養缸內溫度為攝氏27至30度，濕度為60%至70%，若濕度不足，將阻礙蛇蛻皮，有可能壓住內臟致死。 食物方面，Layton表示，蛇以雪藏的老鼠為食，食物份量不多，大概一周餵食一次，冬天時可能一月餵食一次亦足夠。Xenia補充，飼主亦需考慮是否接受家中雪櫃放置雪藏老鼠，過去曾有人不能接受而棄養。 Xenia希望，飼主可以領養代替購買，中心除會向飼主提供養蛇的知識和支援，亦可幫助飼主檢查家中設備是否合適，令準備更充份。