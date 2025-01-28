am專題｜球蠎粟米蛇性情溫馴　宜觀察熟習蛇性脾性

蛇年養蛇切忌一時衝動，事關養蛇不僅責任重大，亦有不少準備工夫。有兩棲及爬蟲類動物領養中心義工接受《am730》訪問時指，新手養蛇多飼養性情溫馴的球蠎或粟米蛇，但蛇是觀賞性動物，互動程度不高，而蛇有不同性格，外向蛇好奇心較重，離開飼養缸仍較放鬆，而內向蛇較易受驚，肌肉會繃緊。
記者︰曾偉龍
養蛇需知蛇性，兩棲及爬蟲類動物領養中心義工Xenia表示，蛇的神經結構較貓狗簡單，與人互動性低，且未必有「主人」的概念，而且視力不佳，只能看見人類的輪廓，無法如貓狗懂得觀看人類表情，反而是透過熟悉的氣味「認人」，以及透過伸舌頭評估環境。她說，若飼主希望與蛇多互動，應與蛇在幼體階段慢慢接觸。
部分人誤解所有蛇均具攻擊性
Xenia指，蛇亦有不同性格，外向的蛇好奇心較大，即使離開飼養缸，也會保持放鬆，伸舌頭去探索環境，至於內向的蛇在陌生環境中表現較緊張，例如肌肉會繃緊。
義工Esther續指，部分人對蛇有誤解，以為所有蛇都具攻擊性，其實新手較多養飼的球蠎和粟米蛇性情溫馴，一般不會主動攻擊人類，而且受驚時多數會離開，或者捲作一團，除非蛇感覺到有危險，才會採取攻擊，而牠們攻擊前會弓身示警，若看見蛇處於攻擊狀態，則要離開。她又補充，具攻擊性的蛇種理應不能隨便飼養，飼主或需申請牌照，但有人可能透過走私或黑市帶入本港，希望飼主不要購買。
濕度需掌握阻蛻皮或致命
飼養裝置方面，義工Layton表示，養蛇需要合適大小的缸或容器，底材包括木糠和水盆，亦需要一個假山洞，模仿野外環境，可以讓蛇可以藏身其內，另需鋪設暖氊和燈管，保持飼養缸內溫度為攝氏27至30度，濕度為60%至70%，若濕度不足，將阻礙蛇蛻皮，有可能壓住內臟致死。
食物方面，Layton表示，蛇以雪藏的老鼠為食，食物份量不多，大概一周餵食一次，冬天時可能一月餵食一次亦足夠。Xenia補充，飼主亦需考慮是否接受家中雪櫃放置雪藏老鼠，過去曾有人不能接受而棄養。
Xenia希望，飼主可以領養代替購買，中心除會向飼主提供養蛇的知識和支援，亦可幫助飼主檢查家中設備是否合適，令準備更充份。