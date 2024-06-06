am專題｜球賽幕後功臣憶修復「大農場」草地

香港大球場多年來見證多個足球經典時刻，球員、教練為人讚頌，卻鮮有人知道一幫幕後功臣，打點球賽的大小事務。足球總會競賽經理蘇冠禮說，檢查草地、聯絡外隊、協調表演，到維持球場秩序，都有他們的工作，而他最難忘2013年大球場因草地質素被揶揄「香港大農場」，最終草地數天內修復並完成比賽，形容「係一個創舉」。他亦說，日本球隊完場後清潔更衣室令他感動。記者︰曾偉龍

最快今年下半年重建的香港大球場多年來舉辦多場外隊訪港的表演賽和正式賽事，讓香港球迷留下深刻回憶，而矚目的比賽背後，少不了足總競賽組的大量心機。2010年入職的足總競賽經理蘇冠禮受訪時娓娓道來，賽前要與部門和警方溝通、聯絡外隊商討安排、預訂酒店和協辦球員簽證，並安排球隊抵港後的行程和交通；球隊抵埗則要接機和協助舉辦記者會，賽前一天則要與雙方領隊和球員開簡布會；比賽當天要再次檢查草地和場地，安排球迷進場，並應付一切可能的突發情況，到完場後協助球星與球迷互動和安全離開。 足總競賽組現時有約10名人員，負責外隊訪港和本地足球賽事。蘇冠禮指，競賽組的責任是確保球賽符合規定和安全進行，並為球迷帶來最大的娛樂，當中最重視草地質素，故賽前必須檢查草地有否凹凸不平或界線不清。他舉例部分場地在舉辦運動會後，草地會因標槍留下小洞，不僅危害球員，亦影響球賽進程，「大禁區同小禁區係我哋睇得最仔細，因為最多入波出現喺嗰度」，觀眾席等設施亦須檢查，「萬一爛咗就要圍封佢」。



連場大雨球場變泥地 談到大球場草地，難免想起2013年英超四角賽草地質素欠佳，球場更被網民嘲為「香港大農場」。蘇冠禮說，該次賽事是他入職以來首場大賽，草地因連場大雨令球場變成泥地，引起新聞界關注，足總管理層和大球場方面亦留意到草地問題，火速與英超球會溝通，商量改善方案。 他憶記競賽組當時「全天候」候命，當各方商討出修復草地的方案，他們立即放低手上工作趕到球場跟進，視察、檢查和協助修補草地，「係爭分奪秒」。足總當時用工具釘地鬆土、鋪沙，並以膠布掩蓋草地防止雨水滲入，但蘇冠禮指，由於天氣不穩，他們一直很擔心草地情況，最終比賽順利完成，沒有球員受傷，形容「係一個創舉」，亦是他最深刻的工作體驗，「睇返係好開心，過程中係辛苦，但結果係圓滿」。 草場上的球賽只有90分鐘，背後卻需要長時間的聯絡協調工夫。蘇冠禮說，球會和贊助商等持份者都希望爭取最有利自己的安排，如何平衡和滿足各方要求，並不影響球賽亦是一門學問，舉例贊助商會希望在草地中央搭台做活動，獲得最大的宣傳效果，但草地是以球賽優先，賽前要避免干擾，便會協調活動在場邊進行，或者減少佔用草地的時間，「唔好10分鐘，5分鐘得唔得？」

