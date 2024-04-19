am專題｜環運會暫助5屋苑裝廚餘機 法團指無恆常資助難繼續

公屋智能廚餘機有故障和滿載問題，私人屋苑廚餘機則有持續危機。環運會去年12月起接受私人屋苑申請資助安裝智能廚餘機，暫為5個屋苑安裝20部。而前年獲環保署回收基金另一計劃資助加裝智能廚餘機的將軍澳慧安園法團主席李小姐稱，資助結束後料難負擔廚餘機約2,000元的保養維修費，促政府恆常資助。有環團呼籲政府恆常資助私人屋苑廚餘機費用和清潔開支，增加參與誘因。

其中有逾1,200戶的將軍澳慧安園去年4月在屋苑平台層裝設兩部智能廚餘機，每日約有100至150戶使用，推算有數百戶居民恆常使用。住戶古太表示，過去每日倒垃圾一次，現時建立了分類廚餘習慣，可累積一般家居垃圾兩至三天才棄置，預料日後垃圾徵費可以節省約三分之二的費用。

環境運動委員會和環保署於去年12月底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，當局料今年將批出15至20宗屋苑申請，涉約120部智能廚餘回收桶，而至4月16日暫接到逾150個屋苑申請，批出其中約40個，並已於5個私人屋苑安裝約20部廚餘機。

若失資助料被逼停止用智能廚餘機

慧安園業主立案法團主席李小姐表示，增設廚餘機增加保安和清潔人員工作量，例如須解答住戶的問題，以及增加清潔次數，惟所涉成本不高，但日後若失去政府資助，屋苑將難獨力支付約2,000元的保養維修費用，料被逼停止使用智能廚餘機。她建議政府應恆常資助私樓住戶分類廚餘，從源頭減廢，節省運輸和處理垃圾的成本，「由源頭資助，少好多下游嘅收垃圾cost(成本)，政府唔會蝕」。她表示，為推廣廚餘機，立案法團舉辦多場講座，並派員在廚餘機旁協助，推動住戶使用，「宣傳教育係最重要」。對於垃圾徵費或8月實施，李小姐並不樂觀，她擔心環保教育和回收配套不足，「罰款」不會減少垃圾，「(徵費後)唔會減少咗(垃圾)，只會扔去第二度」，無法達到環保目的。

將軍澳街坊聯會會長吳偉星表示，正協助慧安園等屋苑申請政府其他資助，料可延續廚餘機的資助至明年1月。他認為，智能廚餘機簡單易用，長者亦懂得使用，使用率視乎個別家庭的生活習慣，但若得到物管公司和業主立案法團配合宣傳，效果更佳。他又分享，根據經驗，派發廚餘桶對居民建立倒廚餘習慣有極大幫助，建議政府參考。他又提醒，廚餘機不宜擺放在近草叢或渠口的位置，否則容易惹來曱甴，建議廚餘機供應商考慮增加噴灑殺蟲水功能。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示， 廚餘機的管理和運輸有一定成本，若無恆常資助，難吸引私人屋苑使用，冀政府承擔相關費用，亦可由政府聘請外判承辦商負責清理，減輕屋苑負擔，但她提醒政府增加廚餘機時，亦要確保廚餘機運作暢順，以及相應增加收集密度。對於環運會計劃暫只協助5個屋苑安裝20部廚餘機，她認為遠未應付到需求，有增加的空間，政府亦可再批出屋苑廚餘循環再造項目，在屋苑在地分解廚餘和再用。

環保署未有回覆會否將私人屋苑的廚餘機資助恆常化，僅稱會加快審批「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」的申請，並於4月底前在4個「綠在區區」回收站安裝智能廚餘回收桶，於今年3月至4月在多區新增55個「廚餘回收流動點」，以及在食環署駱克道街市設立公眾廚餘收集點。