am專題｜申過渡屋待審租屋被拒 逾百大坑西邨居民未有著落

擬重建的石硤尾大坑西邨居民最後遷出期限為下周五，平民屋宇有限公司回覆指，駐邨社工隊至今共協助近200戶申請屬意過渡性房屋項目，當中逾130戶成功申請。大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍則指，其過渡屋申請仍待審批，獲安置前會留邨居住。73歲居民侯先生過去大半年向地產代理求租11至12次不果，正向社署申請體恤安置上公屋，亦擔心未能在遷出期前獲批。平民屋宇指，駐邨社工隊會協助未能申請過渡屋和申請仍在處理中的住戶另覓暫住居所。

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍在今年初平民屋宇有限公司向未簽署回遷協議的居民發出法庭傳票後，與居民開會並徵詢法律意見，認為平民屋宇以租務條例控告居民，居民勝算較細，她個人亦簽署了回遷協議，並申請新田過渡屋尋求安置。她表示，現時有約180戶居民申請搬遷至過渡屋，暫有約60戶的申請仍在審核中，擔心有關居民未能在3月15日遷出期前獲批或準備遷出。她個人屬較新近申請，相信處理仍需時間，即使平民屋宇不願意延長其遷出時間，在未有過渡屋安置前，亦只能留守單位。

侯先生正申請社署體恤安置，期望可獲安排上公屋，否則無處容身，只能長駐大坑西邨單位。雖然已簽署協議，他亦認為回遷方案未做到「妥善安置」，因為租金津貼未足夠租樓開支，「貴啲(租金)就唔理你年紀大，都會租俾你。」

已經簽署回遷協議的73歲大坑西邨居民侯先生表示，過去大半年向地產代理尋找租盤多達11至12次，卻無法找到租盤，「知道係你租，就話冇呢啲單位」。他表示，業主不願出租單位予租客實屬正常，其一是憂慮租客無收入無法交租，其二是擔心租賃其期「有啲乜嘢事(逝世)」，令住宅變成凶宅，「你肯唔肯租？畀你都唔肯租」。

平民屋宇回覆稱，駐邨社工隊至今協助近200戶申請屬意的過渡性房屋項目，當中逾130戶成功申請。而據平民屋宇了解，部分住戶選擇競爭較激烈的項目而未能成功申請，已另覓暫住居所，目前只有近日才接受重建安排的數個住戶的相關申請仍在處理中，駐邨社工隊已同步協助有關住戶尋覓其他暫住居所。

平民屋宇又指，有約120個單位因其住戶已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備就緒，例如需時訂購傢俬或作簡單裝修，在不影響重建進度的情況下，會酌情按個案延後其交回單位期限，相信絕大部分住戶能做到無縫過渡，但若屆時其過渡性房屋或公屋仍未能準備就緒，駐邨社工隊會提供適切協助。

社署回覆，截至3月4日，因應大坑西邨重建計劃而向社署尋求推薦體恤安置的個案數目共有37宗，當中18宗已獲社署推薦，而自行撤回要求的個案共6宗，餘下的13宗個案則仍在處理中。

3月15日是大坑西邨遷出期限，加入大坑西邨居民權益關注組24年的歐陽潔珍揚言責任未曾終結，即使住戶日後各散東西，仍會跟進重建進度和5年後的回遷安排，但平民屋宇只留下辦事處的電話，擔心監察困難。她又說，很多街坊均不捨大坑西邨多年情，即使已經搬遷的街坊，近日亦常回邨與老街坊聊天，幸好很多街坊都在大坑西邨各座的即時軟件通訊群組中，日後仍可互通消息。