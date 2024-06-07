am專題｜白領隱形加班普遍 會計師4天加班22小時 黃國憂惡化嚇走專才

疫後在家工作成為趨勢，全天候線上工作模式令加班機會大增。有會計師稱業內「隱形加班」嚴重，放工後或休假中仍須回應客戶查詢，曾於在4天長假中超時工作約22小時，而隨時接電話亦令她倍感壓力。有記者稱「隱形加班」是行業常態，因受訪者何時回覆難以控制，亦不可能延遲發表新聞。立法會議員黃國表示，白領職位是「隱形加班」重災區，預告問題只會加劇，恐損打工仔健康，並嚇走內地專才。 記者︰曾偉龍 會計業工時長人所共知，會計業總工會理事崔倩齊亦身受「隱形加班」困擾，她說，每周正式工時為40小時，但一般每天需加班約兩小時，而上司和客戶會於工時以外索取專業意見或報告，令會計師們要在休息時間線上工作。她說，線上加班無法預測客戶查詢甚麼，亦不能即時在電腦尋找資料回應，且電話隨時會響，比實體加班的壓力更大。

她指，曾於復活節4天連假日中「隱形加班」22小時，除有兩天全日駐家工作，餘下兩天原要陪伴家人，但每天仍花上2至3個小時接電話回應客戶問題，影響正常生活，「好大壓力，尤其係同家人出緊街，電話又響，屋企人企喺度等緊你，同佢哋講『行住先，再追返上嚟』……講完電話唔係就完，有跟進工作要做」。 她表示，公司規定，經理級或以上的員工不獲超時補水，令已屆經理級的她大感無奈，並對「多勞多得」的說法有疑問，「係咪真係『人工包埋』呢？(薪金)除開工時又唔係好多」。她又指，公司甚至會規定員工下班時必須帶走工作電腦，方便線上加班的用意明顯。

「隱形加班」未必有補假 傳媒行業節奏急促，記者「隱形加班」亦非常嚴重。有不願透露姓名的記者表示，新聞業加班嚴重，「開早收晏」超時工作並不罕見，連續工作12小時的情況每月都會發生，至於假日或放工以後「隱形加班」無可避免，因無法控制受訪者何時回覆電話，訪問時間可達10分鐘至1小時，而若新聞有進展，即使放假亦要跟進和撰稿，「新聞係講即時性，冇得隔幾日先出」。 他說，除非「隱形加班」時間很長，否則公司一般不會提供補假，但視乎公司和主管，會酌情安排記者較遲開工到提早收工，聊作人性化補償。但他認為，全天候工作是新聞行業的性質，很難仔細計較工時，「記者自覺有使命感做好單新聞，OT(超時工作)在所不惜」。