am專題｜白領隱形加班普遍 會計師4天加班22小時 黃國憂惡化嚇走專才

疫後在家工作成為趨勢，全天候線上工作模式令加班機會大增。有會計師稱業內「隱形加班」嚴重，放工後或休假中仍須回應客戶查詢，曾於在4天長假中超時工作約22小時，而隨時接電話亦令她倍感壓力。有記者稱「隱形加班」是行業常態，因受訪者何時回覆難以控制，亦不可能延遲發表新聞。立法會議員黃國表示，白領職位是「隱形加班」重災區，預告問題只會加劇，恐損打工仔健康，並嚇走內地專才。 記者︰曾偉龍
會計業工時長人所共知，會計業總工會理事崔倩齊亦身受「隱形加班」困擾，她說，每周正式工時為40小時，但一般每天需加班約兩小時，而上司和客戶會於工時以外索取專業意見或報告，令會計師們要在休息時間線上工作。她說，線上加班無法預測客戶查詢甚麼，亦不能即時在電腦尋找資料回應，且電話隨時會響，比實體加班的壓力更大。
她指，曾於復活節4天連假日中「隱形加班」22小時，除有兩天全日駐家工作，餘下兩天原要陪伴家人，但每天仍花上2至3個小時接電話回應客戶問題，影響正常生活，「好大壓力，尤其係同家人出緊街，電話又響，屋企人企喺度等緊你，同佢哋講『行住先，再追返上嚟』……講完電話唔係就完，有跟進工作要做」。
她表示，公司規定，經理級或以上的員工不獲超時補水，令已屆經理級的她大感無奈，並對「多勞多得」的說法有疑問，「係咪真係『人工包埋』呢？(薪金)除開工時又唔係好多」。她又指，公司甚至會規定員工下班時必須帶走工作電腦，方便線上加班的用意明顯。
「隱形加班」未必有補假
傳媒行業節奏急促，記者「隱形加班」亦非常嚴重。有不願透露姓名的記者表示，新聞業加班嚴重，「開早收晏」超時工作並不罕見，連續工作12小時的情況每月都會發生，至於假日或放工以後「隱形加班」無可避免，因無法控制受訪者何時回覆電話，訪問時間可達10分鐘至1小時，而若新聞有進展，即使放假亦要跟進和撰稿，「新聞係講即時性，冇得隔幾日先出」。
他說，除非「隱形加班」時間很長，否則公司一般不會提供補假，但視乎公司和主管，會酌情安排記者較遲開工到提早收工，聊作人性化補償。但他認為，全天候工作是新聞行業的性質，很難仔細計較工時，「記者自覺有使命感做好單新聞，OT(超時工作)在所不惜」。
新一代注重工作生活平衡
選委會界別立法會議員黃國認為，任何可以線上工作的行業都會受「隱形加班」影響，會計、銀行和金融行業等白領職位情況尤為嚴重，而在家工作日趨普及，「隱形加班」將會有擴散趨勢；現時已有來港的內地專才不滿香港工作環境，「內地專才以為(香港)人工高，計埋工作量、工時，唔划算」，擔心「隱形加班」惡化，嚇走人才，影響內地專才投港意欲。
黃國解釋，上一代香港人勤奮拼搏，但新一代人才較注重工作生活平衡，故上司不應用舊思維管理員工，並稱曾有社工往往晚上11時才收到上司發出的工作電郵，若不回覆則被責難，擾亂其生活，增添壓力。黃國認為，歐美對勞工線上超時工作的保障較佳，例如設「離線權」阻止僱主在工作後聯絡僱員，內地亦有「隱形加班」成功追索的案例，反觀香港非常落後，影響打工仔身心健康，建議政府普查香港僱員「隱形加班」情況，並率先在公務員試行為「隱形加班」提供補償。