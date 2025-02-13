am專題｜百年歷史 第二街公共浴室六月關閉 區議員倡活化變社區客廳

公共浴室需求日減，有百年歷史的二級歷史建築西營盤第二街公共浴室將於今年6月1日關閉，使用者須改用附近的水街浴室。中西區區議員楊學明引述政府指，目前未定公共浴室關閉後的用途，建議活化成社區客廳或幼兒暫託設施。香港文化古蹟資源中心總監張家榮表示，完整保留的戰前浴室碩果僅存，見證西區鼠疫及衛生歷史，建議活化時部分保留浴室的間隔。

食環署資料顯示，浴室超過20年未有翻新，設備過時及陳舊，使用率甚低，去年男女浴室每小時使用量分別為6人及5人。食環署考慮到在5分鐘步程內已有2021年完成翻新的水街浴室，故將於今年6月1日關閉第二街公共浴室，並將水街浴室開放時間延長2小時。至於第二街公共浴室現址，則會考慮改作其他合適用途，令社區受惠。

第二街公共浴室位於西營盤第二街及西邊街交界，建成於1925年，屬香港現存唯一的戰前公共浴室，由一幢木唐樓改建而成，在2020年獲評為二級歷史建築。公共浴室樓高兩層，男浴室處於底層，女浴室則設於上層，分別有31格及38格淋浴格。

香港文化古蹟資源中心總監張家榮表示，1890年代本港爆發鼠疫，直至1930年代才受控制，西營盤是繼太平街後的最大重災區，早期西營盤的唐樓環境較差，不設洗手間，故政府設立《建築物條例》規定住宅標準，衛生方面則興建了公共浴室，供居民使用，同時第二街亦曾建有大型地下公廁，是當時全港最大的公廁，連同毗鄰的西區社區中心(前贊育醫院、1922年落成)和香港文化古蹟資源中心會址(前西約方便所及西約公立醫局、1909年落成，曾照顧包括鼠疫等病人)，整個建築群反映西營盤的鼠疫和醫療衛生歷史，具有里程碑價值。

建築方面，外部呈粉紅色，浴室頂部亦保留曾用作燒煮熱水排氣的煙囪，內部間隔較矮，「私隱度」低。張家榮表示，第二街公共浴室屬紅磚建築，並建於地台之上，是港島區的傳統建屋方法，而且是少數保留完整面貌的戰前公共浴室，「冇變過，其他改建比較犀利，可以睇到早期公共浴室嘅面貌」，故建議日後政府部門活化建築時，應部分保留浴室間隔，「全部保留應該冇乜可能，需要有物品睇到、觸摸到，全部鏟晒乜都冇，(導賞員)如何講個故仔出來？」

對於第二街公共浴室年中關閉，張家榮指，第二街公共浴室用途未能符合今天社區需要，故停用亦不算意外，但未來香港再無運作中的戰前公共浴室，古諮會可考慮重新檢視其評級，「而家社區價值冇咗，但歷史價值就更大」。

區議員楊學明倡活化續服務居民

中西區食物環境衛生委員會主席楊學明表示，食環署向區議會表示，公共浴室建築物將會保存，但未來用途則未有規劃。他表示，公共浴室服務區內居民多時，建議活化建築物，亦作居民服務中心的用途，舉例區內現時欠缺社區客廳，讓區內劏房戶和基層人士有活動和休息的空間，亦因應區內人口老化和較多年輕夫婦遷入，可考慮將建築改成提供長者日間護理和幼兒暫託服務。他又指，以他了解，公共浴室的使用者以年長人士為主，有年邁的婆婆因家中浴室長年擺滿雜物，須使用公共浴室，「老人家多，自己攞水桶同毛巾(使用)…當然愈近愈好，但水街(浴室)係新淨啲，佢哋都接受到。」

食環署回覆指，就第二街公共浴室關閉後的長遠用途，署方會與各持份者保持緊密溝通，並積極考慮相關建議，現時沒有相關用途的定案。